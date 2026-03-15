Aclara Rosalía postura sobre Picasso y ofrece disculpas públicas

La cantante aclara que desconocía casos de maltrato del pintor y prometió aprender antes de opinar sobre temas delicados y sensibles.

La cantante Rosalía se disculpó públicamente tras la polémica generada por sus comentarios sobre Pablo Picasso, el reconocido pintor español acusado de violencia y maltrato hacia varias de sus parejas. Las críticas surgieron luego de que la artista participara en una entrevista con la escritora argentina Mariana Enríquez, en el marco de la serie “Spotify presenta”, donde discutieron la obra y la figura del pintor.

En la conversación, Rosalía comentó que disfruta la obra de Picasso y que, hasta ese momento, consideraba que era posible separar al artista de su vida personal. Sin embargo, sus declaraciones provocaron una oleada de críticas en redes sociales, cuestionando su conocimiento sobre los episodios de abuso que se le atribuyen al pintor y poniendo en debate su postura frente al feminismo.

Rosalía habla sobre separar al artista de su obra:



“Me gusta mucho Picasso y nunca me ha molestado diferenciar el artista de la obra. Por que quizás ese señor yo le hubiera conocido y quizás no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero luego digo quien… pic.twitter.com/7nFHotRoe3 — baila (@baila_fm) March 6, 2026

Rosalía reconoce falta de conocimiento y pide disculpas

Ante la controversia, la cantante compartió un video dirigido a sus seguidores en el que explicó que su intención nunca fue faltar al respeto y reconoció su desconocimiento sobre la gravedad de las acusaciones contra Picasso.

“Es verdad que me he equivocado, tienen razón absolutamente, gracias por decírmelo, y voy a intentar aprender más y a lo mejor no hablar de temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento”, dijo Rosalía.

La española también admitió que durante la entrevista en Argentina, tras intensas jornadas de promoción, pudo expresar ideas que no reflejaban completamente su opinión y que la conversación con Enríquez le permitió comprender mejor el contexto de los hechos.

“No estoy en paz con lo que dije de Picasso, agradezco mucho haber podido hacer esa conversa con Mariana, de la que aprendí muchas cosas”, señaló Rosalía.

También aclaró que respeta y valora profundamente el movimiento feminista, pero que no se considera obligada a adoptar posturas radicales ni etiquetas estrictas.

“Hoy en día si no te posicionas de una forma muy clara parece que el mundo es muy polarizado y si no estás en un lado y lo dices muy claramente entonces estás en el otro”, afirmó.

La cantante subrayó que su apoyo al feminismo se refleja en su vida, su obra y la manera en que se expresa en el escenario, más allá de declaraciones polémicas o titulares sensacionalistas.

ROSALÍA apologises for saying she ‘separates the art from the artist’ in relation to Pablo Picasso.



She explains that she was not aware he had abused women and that her knowledge of him being great was based on what she heard from others. She also clarifies she is a feminist as… pic.twitter.com/CdQU5rtY7e — Pop Base (@PopBase) March 14, 2026

Rosalía concluyó que su mensaje busca mostrar que reconoce su error, aprender de la experiencia y ser más cuidadosa al abordar temas sensibles que desconoce. Aseguró que su propósito es mantener el respeto hacia las víctimas de maltrato y evitar repetir comentarios que puedan resultar ofensivos.