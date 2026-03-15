Aclara Mónica Noguera ataque de cocodrilo a su hermana

Ale Noguera, quien es la hermana de la actriz, supuestamente habría pateado al cocodrilo y a los 15 minutos habría recibido primeros auxilios

La conductora de televisión, Mónica Noguera se encuentra en Monterrey para asistir y conducir un evento privado.

Hace 3 semanas circuló la noticia de que la hermana de Mónica Noguera fue mordida dos veces por un cocodrilo en Oaxaca. Supuestamente, esto sucedió en un paseo familiar en Puerto Escondido.

Ale Noguera, quien es la hermana de la actriz, supuestamente habría pateado al cocodrilo y a los 15 minutos habría recibido primeros auxilios.

En una entrevista realizada por un periodista reconocido, la conductora mencionó la lamentable situación, sin embargo, la noche del viernes dijo que esto se vivió en el pasado.

“No, pero eso no, pero eso, no, no, eh, osea eso no es actual y salió de pronto, si, si pero no hay de qué preocuparse, gracias en verdad” dijo la conductora de televisión.

Esta nota salió a la par de que el hijo del cantante, Jorge D’Alessio fuera mordido por un tiburón en unas vacaciones en Tulum, Quintana Roo. Sin embargo, la conductora aclaró la situación.

“Lo que la gente debe de hacer, debe de saber por el cambio climático y no arriesgarse a meterse a cualquier lugar, ahorita podemos tener cualquier accidente, nos estamos metiendo en su hábitat, ¿No?, cómo los cocodrilos también, están construyendo tanto que ellos se van a la playa, etcétera, sol tener cuidado, porque si estamos afectando mucho al medio ambiente, eso hay que regularlo” comentó Mónica.

Ante este hecho que vivió el nieto de Lupita D’Alessio, la conductora expresó que el medio ambiente ha sido dañado y recomendó que hay que cuidarnos ante la exposición de la naturaleza.

Mónica Noguera también comentó que sigue con sus proyectos de televisión y está orgullosa de haber sido la pionera en el medio artístico de la mano de su expareja y productor Memo Del Bosque.