El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo publicó un comunicado irónico sobre su vida privada y bromeó sobre las versiones en torno a su amor.

José Eduardo Derbez encontró una manera bastante particular de responder a las versiones que han circulado sobre su vida amorosa. El actor recurrió a sus historias de Instagram para compartir un supuesto comunicado oficial en el que dejó claro que actualmente está soltero y que no tiene una nueva relación, esto luego de que fuera relacionado sentimentalmente con la DJ Mariana BO.

Con su característico sentido del humor, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo comenzó el mensaje dirigiéndose a medios de comunicación, familiares, amigos, vecinos, curiosos y hasta a los “chismosos”. Después, sin rodeos, aclaró su situación sentimental.

“Por medio de la presente, quiero informarles que actualmente me encuentro soltero. No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva relación”.

Ironías sobre apariciones públicas y su estado emocional

Pero el actor no se quedó únicamente con esa declaración. También aprovechó para ironizar sobre las interpretaciones que suelen hacerse de sus apariciones públicas y explicó, en tono de broma, que si lo ven cenando con alguien, probablemente solo tenga hambre; si sale de un hotel, seguramente estaba hospedado, y si sonríe mientras revisa su celular, lo más probable es que esté viendo un meme.

Uno de los fragmentos que más llamó la atención fue cuando hizo referencia a su corazón, asegurando que se encuentra “temporalmente fuera de servicio por mantenimiento”, aunque aclaró que su hígado continúa trabajando con normalidad.

Cierre sarcástico y defensa de su soltería

La publicación mantuvo ese tono sarcástico hasta el final, donde también agradeció el interés por su vida privada, especialmente a quienes, según escribió, parecen tener más información sobre su situación sentimental que él mismo.

“Por el momento, estoy disfrutando de mi soltería, mi libertad y el maravilloso privilegio de dormir atravesado en la cama”, agregó.

Además, señaló que cualquier actualización sobre su vida amorosa será anunciada oficialmente, siempre y cuando él también se entere.

Para cerrar, firmó como “un hombre soltero, no necesariamente disponible, pero definitivamente sin supervisión”.