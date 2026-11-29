El equipo de Alejandra Guzmán informó mediante comunicado que un percance físico obligó a detener el espectáculo en Ciudad de México de forma preventiva.

La cantante Alejandra Guzmán sufrió un percance físico en el escenario durante su presentación del viernes 27 de noviembre en la Ciudad de México, situación que obligó a detener el espectáculo de forma preventiva, informó su equipo de trabajo mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con el pronunciamiento fechado en la Ciudad de México, la intérprete recibió atención inmediata por parte de personal médico especializado y se encuentra acompañada de su familia.

Su oficina aclaró que, afortunadamente, no se trató de una lesión grave, por lo que la artista continuará con el resto de sus fechas programadas.

Reprogramación del concierto y llamado a conservar boletos

El equipo de Alejandra Guzmán agradeció la paciencia, el respeto y el cariño del público asistente, lamentando que la velada no pudiera concluir conforme a lo previsto.

Asimismo, confirmó que el espectáculo de la Ciudad de México será reprogramado una vez que su oficina y el recinto definan la nueva fecha, la cual se dará a conocer a través de sus canales oficiales.

Ante este ajuste, se solicitó a los asistentes conservar sus boletos, ya que junto con el anuncio de la reprogramación se informarán los detalles necesarios para su validez. Finalmente, el equipo pidió a los medios de comunicación y al público evitar especulaciones, considerar únicamente la información difundida en las cuentas oficiales de la cantante y respetar su privacidad y la de su familia.