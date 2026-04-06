Accidente en rodaje de Jonathan Majors desata polémica

Jonathan Majors se vio involucrado en un accidente durante el rodaje de una película de acción sin título producida por The Daily Wire en Carolina del Sur

El actor Jonathan Majors se vio involucrado en un accidente durante el rodaje de una película de acción sin título producida por The Daily Wire en Carolina del Sur, lo que ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en el set.

El incidente ocurrió mientras Majors y su compañero de elenco JC Kilcoyne filmaban una escena en la que retrocedían hacia una ventana.

Sin embargo, el panel de vidrio templado, colocado para una escena de riesgo posterior, no estaba asegurado correctamente.

The incident was captured on video obtained by Deadline.



Multiple sources confirm to Deadline that the accident occurred after the window was replaced with an unsecured sheet of tempered glass to be purposefully shattered in a later stunt that did not involve any actors.



Since… pic.twitter.com/3MfjxxvPlH — Deadline (@DEADLINE) April 3, 2026

Ambos actores cayeron desde una altura aproximada de seis pies (cerca de dos metros) junto con el cristal, en una secuencia que no estaba planeada como parte del rodaje en ese momento.

Estado de salud de los actores

Tras el accidente, Majors resultó prácticamente ileso y él mismo confirmó que se encuentra bien.

En contraste, Kilcoyne sufrió múltiples cortes en las manos debido al vidrio, por lo que requirió puntos de sutura. A pesar de ello, reportes indican que las lesiones no fueron de gravedad y ambos recibieron atención inmediata en el lugar.

El incidente ha puesto en el centro de la discusión las condiciones de seguridad en la producción. Integrantes del equipo técnico han denunciado falta de protocolos adecuados, incluyendo ausencia de reuniones de seguridad para escenas complejas y deficiencias en la supervisión de utilería y locaciones.

Estas preocupaciones derivaron en una huelga iniciada desde el 26 de marzo por miembros de la International Alliance of Theatrical Stage Employees, quienes exigen mejores condiciones laborales.

Aunque el rodaje ha continuado con parte del personal, el accidente intensificó el conflicto interno, con reportes de abandono de labores por parte de miembros del equipo.

El proyecto representa uno de los intentos de Majors por retomar su carrera en el cine tras controversias previas, pero el incidente ha generado críticas dentro de la industria sobre las prácticas de seguridad en producciones de alto riesgo.