Academia respalda a Teyana Taylor tras incidente en los Oscar

En videos que circularon en plataformas digitales, se observa a Taylor confrontando al elemento de seguridad, señalando el trato recibido como inapropiado.

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La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos expresó su respaldo a la actriz Teyana Taylor, luego de un incidente ocurrido durante la ceremonia de los premios Oscar, donde presuntamente fue empujada por un elemento de seguridad cuando intentaba subir al escenario.

De acuerdo con información difundida por el medio Variety, el organismo reconoció que, aunque el personal involucrado pertenece a una empresa externa, la responsabilidad sobre la experiencia de los invitados recae en la organización.

"Aunque el incidente ocurrió con nuestra empresa de seguridad externa, SIS, la experiencia de cada uno de nuestros invitados es nuestra responsabilidad. Les hemos dejado claro que este comportamiento es inaceptable"

Actriz reacciona tras el incidente en plena ceremonia

Tras lo ocurrido, la propia actriz utilizó sus redes sociales para agradecer el respaldo recibido por parte de la Academia.

"Aprecio mucho nuestro amor y apoyo incondicionales"

En videos que circularon ampliamente en plataformas digitales, se observa a Taylor confrontando al elemento de seguridad, señalando el trato recibido como inapropiado.

"Eres un hombre que le pone las manos encima a una mujer"

La actriz también calificó la situación como un comportamiento "muy grosero", lo que generó una ola de reacciones entre usuarios.

Academia promete medidas tras lo sucedido

La institución lamentó lo ocurrido y destacó la relación profesional que ha mantenido con la actriz durante la temporada de premios, calificando su desempeño como destacado.

"Nos entristeció enormemente enterarnos de la experiencia que vivió Teyana Taylor al final de la ceremonia"

Asimismo, aseguró que ya se encuentran tomando medidas para evitar que un incidente similar vuelva a repetirse.

El incidente ocurrió tras el premio principal

Según testigos citados por Variety, el altercado se registró al finalizar la ceremonia, después de la entrega del premio a mejor película, que fue otorgado a 'One Battle After Another', cinta dirigida por Paul Thomas Anderson en la que participa Taylor.

De acuerdo con la versión recabada, la actriz intentaba facilitar el acceso al escenario a miembros del equipo de la producción cuando un guardia de seguridad les impidió el paso de manera brusca, lo que derivó en el enfrentamiento.

Testigos señalaron que el elemento habría exigido una disculpa, lo que incrementó la tensión en el momento.

Contexto de la premiación y trayectoria reciente

Pese al incidente, Taylor aseguró posteriormente que se encontraba bien y pidió evitar interpretaciones exageradas de lo ocurrido.

"Siempre hay alguien así, pero estoy perfectamente bien. Estoy contenta. No hay nada de qué preocuparse"

La actriz estaba nominada a mejor actriz de reparto, premio que finalmente fue otorgado a Amy Madigan por su trabajo en 'Weapons'. No obstante, la película 'One Battle After Another' se consolidó como la gran ganadora de la noche al obtener seis estatuillas.

Además de su nominación al Oscar, Taylor también fue considerada en premios como los BAFTA y los Critics' Choice Awards, y logró llevarse un Globo de Oro por su actuación.