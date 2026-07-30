Academia de Hollywood reelige a Lynette Howell como su presidenta

La productora británica continuará al frente de la Academia del Óscar durante 2026-2027 tras una reforma que permite hasta cuatro mandatos

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó la reelección de Lynette Howell Taylor como su presidenta para el periodo 2026-2027, con lo que la productora británica permanecerá un año más al frente del organismo encargado de otorgar los Premios Óscar.

La decisión fue anunciada este miércoles por la Academia, que ratificó a Howell Taylor después de que en 2025 se convirtiera en la primera ocasión en presidenta de la institución. Con ello, se mantiene como la trigésimo séptima persona en ocupar el cargo.

Continuidad al frente de la Academia

Originaria de Liverpool y de 47 años, Lynette Howell Taylor inició su relación con la Academia en 2014 y ganó mayor protagonismo al producir la ceremonia de los Premios Óscar de 2020 junto con Stephanie Allain.

Posteriormente fue elegida para representar a la rama de productores dentro de la junta de gobernadores y más tarde obtuvo un segundo mandato.

Debido a las reglas internas de la organización, los gobernadores deben dejar su cargo tras seis años consecutivos de servicio. Sin embargo, Howell Taylor continuará formando parte de la junta como gobernadora ex officio, con derecho a voto y representando a toda la Academia, no únicamente a una rama específica.

Modifican estatutos para permitir la reelección

La permanencia de Howell Taylor también fue posible gracias a una modificación aprobada recientemente por la junta directiva, la cual actualizó los estatutos para permitir que un presidente en funciones pueda buscar hasta cuatro mandatos consecutivos de un año.

La Academia explicó que el objetivo de este cambio es brindar mayor continuidad y estabilidad a la dirección del organismo.

Integran nueva mesa directiva

Además de confirmar la reelección de Howell Taylor, la Academia anunció a los integrantes de la mesa directiva para el periodo 2026-2027:

Lesley Barber , vicepresidenta y presidenta del Comité de Afiliación.

, vicepresidenta y presidenta del Comité de Afiliación. David Dinerstein , vicepresidente, tesorero y presidente del Comité de Finanzas.

, vicepresidente, tesorero y presidente del Comité de Finanzas. Jennifer Fox , vicepresidenta y presidenta del Comité de Premios.

, vicepresidenta y presidenta del Comité de Premios. Lou Diamond Phillips , vicepresidente y presidente del Comité de Equidad e Inclusión.

, vicepresidente y presidente del Comité de Equidad e Inclusión. Howard A. Rodman, vicepresidente, secretario y presidente del Comité de Gobernanza.

Con esta estructura, la Academia dará continuidad a la organización de la próxima temporada de premios y a los trabajos internos del organismo que reúne a profesionales de la industria cinematográfica.