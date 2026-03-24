Abuchean a Marisela por problemas técnicos en Mexicali

El evento concluyó con opiniones encontradas, entre quienes destacaron la trayectoria de la artista y quienes cuestionaron lo sucedido en el escenario.

La presentación de Marisela en el Palenque de Mexicali se desarrolló en medio de un ambiente de tensión que escaló con el paso de los minutos. Lo que se esperaba como un concierto regular terminó marcado por abucheos, pausas prolongadas y reacciones divididas entre los asistentes.

Desde el inicio, parte del público percibió poca interacción por parte de la cantante. Tras interpretar tres canciones, la artista abandonó el escenario durante aproximadamente media hora, lo que generó molestia e incertidumbre entre los presentes.

¿Qué ocurrió durante la pausa en el concierto?

La interrupción fue uno de los momentos más criticados de la noche. Durante ese lapso, los asistentes comenzaron a manifestar su inconformidad con gritos y silbidos, al no recibir explicación inmediata sobre lo ocurrido.

La expectativa de un espectáculo continuo se rompió, provocando que el ambiente cambiara de manera significativa dentro del recinto.

Cuando Marisela regresó, la reacción del público ya estaba marcada por la división. Mientras algunos intentaron respaldarla, otros continuaron con los abucheos, reflejando el descontento generado por la pausa.

Equipo de Marisela responde tras la polémica

Tras lo ocurrido, el equipo de la cantante emitió un comunicado en el que agradeció el apoyo del público y señaló que problemas técnicos habrían afectado el desarrollo del espectáculo.

En el mensaje, la producción ofreció disculpas por los inconvenientes y reiteró su compromiso con la calidad de sus presentaciones.