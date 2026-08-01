Absuelven al rapero Yung Filly de tres cargos de violación

El rapero, de 30 años fue acusado de haber agredido sexualmente de forma violenta a una mujer de 20 años el 28 de septiembre de 2024

El rapero británico Andrés Felipe Valencia Barrientos, más conocido como Yung Filly, fue absuelto este viernes de tres cargos de abuso sexual en Australia, aunque podría enfrentarse a un nuevo juicio después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto sobre otros tres cargos por el mismo delito.

El rapero, de 30 años y nacido en Cali (Colombia), fue acusado de haber agredido sexualmente de forma violenta a una mujer de 20 años el 28 de septiembre de 2024 en un hotel de Perth, donde se hospedó después de una actuación en una discoteca de la ciudad.

Tras ocho días de juicio, un tribunal local declaró al artista, que acumula millones de seguidores en redes sociales, culpable de dos cargos de agresión con lesiones corporales, mientras que lo absolvió de tres cargos de penetración sexual sin consentimiento, de un cargo de agresión con lesiones y de otro por impedir la respiración o la circulación sanguínea de otra persona mediante presión en el cuello, según un comunicado.

En relación con otros tres cargos de violación, el jurado no logró alcanzar un veredicto, por lo que la Fiscalía deberá decidir si solicita un nuevo juicio sobre esas acusaciones, señala el escrito.

El próximo mes, el rapero, que fue presentador en un canal de la cadena BBC y es también conocido por su popular canal de Youtube, deberá comparecer de nuevo ante la Justicia para la lectura de la sentencia por los dos cargos de agresión.

El artista, de origen colombiano pero que se trasladó junto a su familia al Reino Unido con dos años, fue arrestado en octubre de 2024 en Brisbane, en el este de Australia, en plena gira musical.

Se le concedió libertad bajo fianza pocos días después y desde entonces no ha podido salir de Australia sin autorización judicial.