Abriría Bruno Mars puerta a México con su gira 'The Romantic'

El cantante confirmó que su nuevo álbum ‘The Romantic’ estará acompañado de una gira que recorrerá distintas ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa

Bruno Mars confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum titulado ‘Romantic’, acompañado de una gira que recorrerá distintas ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa. El anuncio se realizó a través de sus plataformas oficiales y generó expectativa inmediata entre sus seguidores.

New music this Friday 🫂

The Romantic coming 2.27 🌹♥️



Preorder at https://t.co/ghcdaneyea pic.twitter.com/jeKK9vXbMP — Bruno Mars (@BrunoMars) January 7, 2026

Ante la ausencia del territorio mexicano, Sonny Narváez, experto en espectáculos, reveló en exclusiva que existe la posibilidad de que el artista estadounidense incluya al país. La información fue compartida durante Escena en INFO7 Contigo con Arlett Fernández y Joel Garza, donde se analizó el alcance del llamado ‘Romantic Tour’, una gira que, en su primera fase, contempla fechas en Norteamérica y Europa, pero que deja fuera a varias ciudades clave y a países de América Latina.

Bruno Mars anuncia nuevo álbum y gira internacional

De acuerdo con el calendario difundido, la gira arranca en Las Vegas, Nevada, y continuará por ciudades como Glendale, Arlington, Houston, Atlanta, Charlotte, Landover, Nashville, Chicago, Minneapolis y Ohio, antes de cruzar a Canadá con una fecha programada en Toronto.

Posteriormente, el tour se trasladará a Europa, donde están confirmadas presentaciones en París, Berlín, Ámsterdam, Madrid, Milán y Londres, para después regresar a Estados Unidos con más conciertos en ciudades como Pittsburgh, Filadelfia, Indianápolis, Tampa, Miami, San Antonio, Nueva Orleans y varias sedes en California, además de Vancouver.

Bruno Mars announces his ‘The Romantic’ tour, featuring special guests Anderson .Paak, Leon Thomas, RAYE and Victoria Monét. pic.twitter.com/gBB7WlDcoJ — Pop Base (@PopBase) January 8, 2026

Exclusiva en INFO7 Contigo: Bruno Mars podría hacer una segunda etapa de conciertos e incluir México

Durante el análisis del itinerario, Sonny Narváez explicó que, tras el anuncio oficial, sostuvo comunicación con una fuente del ámbito musical y de organización de eventos, quien le compartió información relevante sobre la estructura de la gira.

Según lo expuesto al aire, esta primera lista de conciertos correspondería únicamente a la primera etapa del tour. Existen ciudades clave dentro de Estados Unidos que no aparecen en el calendario, como Nueva York y Los Ángeles, plazas que tradicionalmente forman parte de las giras de gran escala del artista.

Esta ausencia, de acuerdo con la información recibida por Narváez, abre la posibilidad de una segunda ronda de fechas en territorio estadounidense, lo que también permitiría sumar presentaciones en otros países, incluido México.

Otro de los punto que llamó la atención fue la existencia de espacios sin fechas confirmadas en el calendario del ‘Romantic Tour’. Estos intervalos suelen utilizarse para ampliar giras conforme avanza la venta de boletos y la demanda en mercados clave.

Además, el anuncio oficial de la gira está etiquetado como “North America and Europe”, sin hacer referencia a América Latina, lo que refuerza la teoría de que podría tratarse de una fase inicial, similar a estrategias utilizadas previamente por el cantante.

Antecedentes de Bruno Mars en América Latina

En su visita más reciente a la región, Bruno Mars realizó una gira por Brasil, Argentina, Chile y México, donde registró llenos totales y una alta respuesta del público. Ese recorrido fortaleció su vínculo con los fans latinoamericanos y consolidó a México como una de sus plazas más relevantes fuera de EUA.

Así se despidió Bruno Mars de México 🇲🇽 ¡Fiesta! 🙌🏼 pic.twitter.com/ckiqUTGQmE — CNXN Oficial (@cnxn_oficial) August 12, 2024

Este antecedente fue mencionado durante el noticiero como un factor que respalda la posibilidad de un regreso, ya que históricamente el artista ha incorporado a América Latina tras completar etapas iniciales en otros continentes.

¿Cuándo podría anunciarse una segunda etapa?

De acuerdo con lo comentado por Sonny Narváez, la posible segunda ronda de conciertos podría darse hacia finales de año, una vez concluida la primera parte del tour. Octubre aparece como un mes clave para eventuales anuncios adicionales, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial.