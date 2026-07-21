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Abrirá este martes el museo dedicado a José Madero

Por: Emiliano Gutiérrez

20 Julio 2026, 21:35

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La exposición temporal reúne objetos personales, vestuarios, instrumentos y recuerdos del cantante regio durante su trayectoria como solista

Abrirá este martes el museo dedicado a José Madero
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José Madero tendrá, por tiempo limitado, su propio museo en Nuevo León, donde sus seguidores podrán conocer parte de la trayectoria del cantante regio a través de más de 100 piezas relacionadas con su carrera como solista.

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A partir de este martes 21 de julio, la exposición dedicada al exintegrante de Pxndx abrirá sus puertas y permanecerá disponible hasta el próximo 21 de agosto.

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Luego de recorrer diferentes ciudades del país como parte de la gira "Sarajevo", la exhibición llegará por primera vez de manera completa a Nuevo León, donde los fanáticos podrán adentrarse en el universo creativo del músico.

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El museo permanecerá abierto del 21 de julio al 21 de agosto, con acceso completamente gratuito, en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

La exposición representa una oportunidad para que los seguidores del músico recorran de cerca la historia detrás de una de las carreras más importantes del rock mexicano contemporáneo.

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Reúne objetos personales y piezas de su carrera

En el museo se podrán observar vestuarios originales, guitarras, pinturas, partituras, escenografías, mercancía oficial, fotografías, videos, objetos personales y piezas que formaron parte de los distintos museos itinerantes presentados durante la gira.

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De acuerdo con la responsable del proyecto, Yuritzi Romano, la exposición que recibirá la ciudad es única, pues, a diferencia de otras sedes, "está prácticamente todo lo que se presentó durante la gira".

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Entre los artículos más llamativos destaca la partitura original de "Plural Siendo Singular", considerada una de las canciones más exitosas de José Madero en plataformas digitales.

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Guitarras, vestuarios y recuerdos

La muestra también incluye la icónica pared morada que sirvió como escenario para miles de fotografías de los fans; los vestuarios utilizados en conciertos y videoclips; las réplicas de las guitarras del cantante; su discografía, pinturas realizadas por el propio artista y hasta el jersey de Rayados que utilizó durante uno de sus conciertos en Monterrey.

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Además de poder ver objetos únicos del cantante, los asistentes podrán dejarle un mensaje a "Pepe" Madero en un libro especial que después le será entregado.

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Aunque los fans mantienen la esperanza de encontrarse al músico durante el recorrido, no se tiene contemplada una visita sorpresa.

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Fotos: Exa Monterrey

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