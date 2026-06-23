Aborda Enjambre crisis de salud mental en su nuevo disco

La banda mexicana señala el impacto de las redes sociales y la sobreexposición a la información en canciones de su álbum 'Daños Luz'.

Más de dos décadas después de su formación, Enjambre encontró en la crisis de salud mental y en el impacto de las redes sociales una fuente de inspiración para su nuevo álbum. Con Daños Luz, la agrupación mexicana explora cómo la sobreexposición a la información y las dinámicas digitales influyen en la vida cotidiana, una temática que atraviesa varias de las canciones de este trabajo discográfico.

¿Por qué Enjambre habla de salud mental en ‘Daños Luz’?

Para Luis Humberto Navejas, vocalista y principal compositor del grupo, la sociedad atraviesa una etapa marcada por una saturación informativa que puede afectar la percepción de las personas sobre sí mismas y sobre el mundo que las rodea.

“Estamos viendo una etapa en la que hay una crisis de salud mental por la exposición a tanta información: nos estamos sugestionando y autodiagnosticando”.

Esta reflexión quedó plasmada en canciones como Vida en el espectro, una composición que cuestiona las realidades construidas en internet y el papel que desempeñan las plataformas digitales en la formación de la identidad.

La preocupación también se extiende a otros temas incluidos en el álbum, como Vivos y Vínculo, donde la banda analiza cómo las relaciones humanas pueden verse alteradas por la influencia constante de las redes sociales.

Según Navejas, existe un riesgo cuando las opiniones y dinámicas que se desarrollan en internet comienzan a tener más peso que las interacciones familiares o personales, una situación que considera cada vez más común.

España fortalece la presencia internacional de la banda

El lanzamiento de Daños Luz coincidió con una serie de presentaciones en España que permitieron a Enjambre ampliar su alcance fuera de México. La agrupación realizó cuatro conciertos en territorio español y compartió escenario en dos ocasiones con la banda Viva Suecia.

Además, ambas agrupaciones colaboraron en una nueva versión de Dolor y gloria, tema incluido en el álbum Hecho en tiempos de paz (2025).

La experiencia dejó una impresión positiva en los integrantes del grupo, especialmente por la respuesta obtenida en Madrid, ciudad que consideran uno de sus mercados más sólidos en Europa.

Enjambre prepara los conciertos más grandes de su carrera

Tras regresar de España, la banda se prepara para uno de los momentos más importantes de su trayectoria: sus primeras presentaciones en solitario en la Ciudad de México ante miles de personas.

La respuesta del público sorprendió incluso a los propios músicos. La primera fecha programada para agosto registró una alta demanda, lo que llevó a abrir un segundo concierto apenas unos días después del anuncio inicial.

“En menos de una semana tomamos la decisión de abrir una segunda fecha porque se agotaron los boletos”.

Para estos conciertos, Enjambre promete uno de los repertorios más amplios de toda su historia, con una selección que recorrerá los momentos más representativos de una discografía integrada por nueve álbumes de estudio.