Adrián Arellano indicó que el señalamiento por hechos en un crucero es distinto al caso en Ciudad de México y pidió indagar a la FGR.

La situación legal de Vadhir Derbez suma un nuevo capítulo. El abogado Adrián Arellano dio a conocer nuevos detalles sobre una denuncia por presunta violación contra el actor, relacionada con hechos que habrían ocurrido durante un viaje en crucero en septiembre de este año.

En entrevista con la prensa, el litigante aclaró que este procedimiento es independiente de la denuncia presentada anteriormente por una modelo de 19 años ante las autoridades de la Ciudad de México. Es decir, actualmente existen dos señalamientos distintos contra el hijo de Eugenio Derbez.

Competencia de la FGR y etapa inicial de la investigación

Sobre el caso de la adolescente, Arellano explicó que los hechos habrían ocurrido en aguas internacionales, a bordo de una embarcación con bandera de Bahamas. Por esta razón, considera que la Fiscalía General de la República tiene competencia para investigar, debido a que la presunta víctima es mexicana.

El abogado también detalló que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que actualmente están reuniendo elementos para respaldar el testimonio de la joven. Además, rechazó las versiones sobre un supuesto interés económico detrás de la denuncia.

“La familia ha sido muy contundente en que no buscan una cuestión económica, buscan que se esclarezcan los hechos, que haya una sanción y quieren justicia”, declaró.

Postura de la defensa y presunción de inocencia

Por su parte, la defensa de Vadhir ha señalado que no ha recibido notificación formal sobre esta segunda denuncia. Hasta el momento, el actor ha rechazado los señalamientos relacionados con el primer caso y ha hablado públicamente de un presunto intento de extorsión. Ambos procedimientos deberán ser investigados por las autoridades correspondientes y el actor conserva su presunción de inocencia.