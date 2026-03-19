Abogado de doña Lety confirma que 'El Parcero' ya está detenido

Doña Lety también expresó que una patrulla va cada tercer día a su casa y también están al pendiente por mediante WhatsApp

El abogado Gerardo Rincón llegó a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres junto a doña Lety y confirmó que el creador de contenido con sobrenombre 'El Parcero’ ya se encuentra detenido en el Penal de Apodaca.

Doña Lety llegó a la Fiscalía para realizarse un examen psicológico y estuvo alrededor de más de media hora.

A su salida agradeció a las autoridades por brindarle la protección ante este caso en contra del creador de contenido conocido como ‘El Parcero'.

Doña Lety también expresó que una patrulla va cada tercer día a su casa y también están al pendiente por vía WhatsApp.