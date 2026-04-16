Abogado de Alicia Villarreal exige justicia para la cantante

El litigante aseguró que su clienta ha actuado conforme a la ley y con total disposición de colaborar con las autoridades

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El abogado y la cantante asistieron al Palacio de Justicia en Monterrey, para la audiencia de medidas cautelar.

En la más reciente entrevista ofrecida la mañana de este 14 de abril, el abogado Gerardo Rincón, representante legal de Alicia Villarreal, habló sobre el proceso que enfrenta la intérprete en medio de la controversia con su aún esposo.

Durante la conversación, el litigante aseguró que su clienta ha actuado conforme a la ley y con total disposición de colaborar con las autoridades, subrayando que el caso se encuentra en una etapa clave para el esclarecimiento de los hechos contra su esposo Cruz N.

Rincón también destacó que se busca proteger la integridad y los derechos de la cantante, evitando especulaciones que puedan afectar el proceso legal.

Aunque fue reservado en varios aspectos por tratarse de un asunto en curso, dejó entrever que existen elementos importantes que respaldan la postura de Alicia Villarreal, por lo que confía en que las autoridades podrán resolver el caso con base en pruebas y conforme a derecho.