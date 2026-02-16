Abogada de 'El Chapo’ cantará con Alicia Villarreal en Monterrey

Por: Italia Herrera 14 Febrero 2026

Mariel incursiona en la música con su nuevo sencillo titulado “Amar a ciegas”, aunque anteriormente ya había lanzado otros temas

Mariel Colón, la Abogada de las estrellas, cantará la noche del 14 de febrero en el palenque en Monterrey junto a su clienta y amiga Alicia Villarreal. Además de la abogacía, Mariel incursiona en la música con su nuevo sencillo titulado “Amar a ciegas”; aunque anteriormente ya había lanzado otros temas, este es su primer tema musical de desamor. Mariel Colón comentó que Alicia le hizo esta invitación, además de defenderla en los Estados Unidos. “Quiero invitar a todo Monterrey al show de Alicia y que vayan a ver a esta servidora cantar un palomazo con Alicia. Esta noche sale ya mi próximo tema musical, "Amar a ciegas", con Mariachi de charra bien contenta. Por favor comenten y díganme qué piensan”, expresó la Abogada.