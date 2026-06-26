Abarrotan el Fan Fest para disfrutar show de Grupo Firme

La agrupación encabezó una de las jornadas más concurridas con más de 150,000 asistentes tanto nacionales como extranjeros que disfrutaron de su música regional

El FIFA Fan Fest de Monterrey vivió una de sus jornadas más concurridas al reunir a más de 150 mil asistentes que acudieron al Parque Fundidora para disfrutar de una noche de música regional mexicana encabezada por Grupo Firme, en el marco de las actividades del Mundial de la FIFA 2026.

Regiomontanos, visitantes nacionales y turistas extranjeros se dieron cita en el recinto para formar parte de una velada que combinó el ambiente futbolero con la energía de una de las agrupaciones más populares del género, consolidando al Fan Fest como uno de los principales puntos de encuentro de la fiesta mundialista en Nuevo León.

Grupo Firme pone a cantar a miles de aficionados

La agrupación liderada por Eduin Caz ofreció un espectáculo en el que interpretó algunos de sus temas más reconocidos, desatando el entusiasmo de los asistentes que corearon cada canción.

Entre los éxitos que formaron parte del repertorio destacaron “Ya Supérame”, “El amor de su vida” y “El Tóxico”, además de otros temas que mantuvieron encendida la energía del público durante toda la presentación.

Familias completas, aficionados al futbol y turistas provenientes de distintas partes del país y del extranjero disfrutaron del concierto portando sombreros, botas y atuendos alusivos a la cultura norteña, en un ambiente festivo que caracterizó la jornada.

Samuel García y Mariana Rodríguez asisten al espectáculo

Entre los asistentes destacó la presencia del gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, y de la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, quienes acompañaron a los miles de asistentes que acudieron al Fan Fest.

Durante la presentación musical, ambos participaron del ambiente festivo y disfrutaron del espectáculo junto con los asistentes que abarrotaron las instalaciones del Parque Fundidora.

Fan Fest consolida a Monterrey como sede de entretenimiento mundialista

Con la presentación de Grupo Firme, el Fan Fest de Monterrey reafirmó su papel como un espacio que busca combinar la pasión por el futbol con actividades culturales y musicales de gran convocatoria.

Además de las transmisiones de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en pantallas gigantes, el recinto ha programado conciertos y espectáculos con artistas nacionales e internacionales para ofrecer alternativas de entretenimiento a residentes y visitantes.

Fundado en 2014 en Tijuana, Baja California, Grupo Firme se ha consolidado como uno de los principales exponentes de la música regional mexicana gracias a su estilo festivo y a canciones que han alcanzado popularidad internacional, convirtiendo su presentación en una de las más esperadas dentro de las actividades del Fan Fest en Nuevo León.