Abandona director Lee Isaac Chung precuela de 'Ocean's Elevan'

Las productoras Warner Bros. y LuckyChap destacaron la colaboración con el cineasta y señalaron que la separación ocurrió en buenos términos.

El director Lee Isaac Chung, reconocido por su trabajo en 'Minari' (2020), abandonó el desarrollo de la precuela de 'Ocean’s Eleven' debido a diferencias creativas con el proyecto. La película tenía previsto contar con Margot Robbie y Bradley Cooper como protagonistas.

A través de un comunicado conjunto, las productoras Warner Bros. y LuckyChap destacaron la colaboración con el cineasta y señalaron que la separación ocurrió en buenos términos.

"Lee Isaac es un talento cinematográfico singular cuya visión y colaboración han sido inestimables para Warner Bros. y LuckyChap a lo largo de este camino. Nuestra experiencia con él solo ha intensificado nuestro entusiasmo por colaborar juntos en futuros proyectos".

De acuerdo con medios especializados en la industria del entretenimiento en Estados Unidos, la salida del director ocurrió de manera amistosa. Chung se encontraba trabajando en el desarrollo de la película protagonizada por Robbie y Cooper, aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre la trama.

Lee Isaac Chung y su trayectoria en cine y televisión

El cineasta de origen coreano alcanzó reconocimiento internacional con 'Minari' (2020), cinta que obtuvo dos nominaciones al Premio Óscar, en las categorías de mejor dirección y mejor guion.

Posteriormente participó en otros proyectos importantes dentro de la industria, entre ellos la dirección de un episodio de la serie 'The Mandalorian', además de trabajar en la secuela de la película 'Twisters' (2024).

El legado de la saga Ocean’s

La franquicia cinematográfica comenzó en 2001 con el estreno de 'Ocean’s Eleven', dirigida por Steven Soderbergh. La película fue una nueva versión del clásico filme de atracos protagonizado originalmente por Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr., conocido en algunos países como 'La cuadrilla de los 11'.

La versión moderna estuvo encabezada por un elenco de gran nivel integrado por George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts y Matt Damon. El éxito comercial de la producción dio paso a varias secuelas dentro de la saga.

En 2004 se estrenó 'Ocean’s Twelve' y posteriormente 'Ocean’s Thirteen' en 2007, ambas con el mismo equipo creativo y parte del elenco original.

Años más tarde, en 2018, la franquicia presentó una versión con un elenco femenino titulada 'Ocean’s Eight', protagonizada por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway y Helena Bonham Carter.