AB Quintanilla toma postura y aviva disputa musical

El productor AB Quintanilla. respalda a Cazzu y Emiliano Aguilar, reactivando la polémica con Ángela Aguilar en redes sociales

La polémica entre Cazzu, Ángela Aguilar y Christian Nodal suma un nuevo capítulo, ahora con la postura de AB Quintanilla.

El hermano de Selena Quintanilla dejó ver su apoyo hacia Cazzu luego de que la argentina interpretara el tema “Si una vez” durante un concierto en Chicago, gesto que fue bien recibido por el productor.

Sin emitir comentarios directos, AB Quintanilla compartió en sus redes sociales varios videos de la presentación de la cantante, lo que fue interpretado como un respaldo claro hacia la trapera.

Pero no solo eso, también mostró apoyo a Emiliano Aguilar, al compartir contenido de su música, en medio de la tensión que el joven mantiene con su hermana Ángela Aguilar.

Este posicionamiento revive una polémica pasada, luego de que en 2020 Ángela Aguilar hiciera comentarios sobre Selena que no fueron bien recibidos por la familia Quintanilla, generando molestia pública.

Mientras tanto, la situación sigue creciendo en redes sociales, donde los fans han dividido opiniones y mantienen encendida la conversación entre los seguidores de ambas partes.