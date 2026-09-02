AB Quintanilla demanda a Suzette por regalías de Selena

El creador de grandes éxitos de la banda señaló que durante años ha existido una falta de transparencia en la repartición de los ingresos

La disputa por el legado financiero de la "Reina del Tex-Mex" ha llegado a los tribunales. El productor y músico AB Quintanilla confirmó públicamente que inició un proceso legal en contra de su hermana, Suzette Quintanilla, exigiendo la revisión y entrega de las regalías pendientes correspondientes a su trabajo en la agrupación Selena y Los Dinos.

AB Quintanilla exige revisar las regalías

El creador de grandes éxitos de la banda señaló que durante años ha existido una falta de transparencia en la repartición de los ingresos generados por los derechos de autor y la producción musical.

Según las declaraciones del productor, la demanda busca esclarecer las cuentas administradas por Suzette, quien ha estado al frente del manejo del patrimonio de la difunta cantante.

La noticia provocó una fuerte sacudida dentro de la industria musical y entre los seguidores de la legendaria artista, al evidenciarse una profunda ruptura en la dinámica familiar. Los hermanos, que durante décadas mostraron un frente unido para preservar el catálogo y la marca de Selena, se encuentran ahora distanciados por el control financiero de dicho legado.

Demanda solicita auditoría de contratos

Por su parte, el equipo legal de AB Quintanilla sostiene que la acción judicial es un reclamo justo por el trabajo creativo y la autoría de temas icónicos que continúan generando ganancias millonarias en plataformas digitales. La demanda exige una auditoría exhaustiva sobre los contratos de administración y comercialización vigentes.

Hasta el momento, ni Suzette Quintanilla ni la representación legal de la familia han emitido una respuesta o comunicado oficial ante las acusaciones contractuales. El caso continuará su desahogo en los juzgados, marcando un complejo capítulo en la historia patrimonial de una de las familias más representativas de la música latina.