¿Aaron Taylor-Johnson engaño a su esposa con Joey King?

Tras darse a conocer que el actor Jorge Salinas engaña a su esposa Elizabeth Álvarez, un nuevo rumor de infidelidad circula en redes sociales, este sería el de los actores de Hollywood Aaron Taylor-Johnson y Joey King.



El escándalo que comenzó a hacerse viral en Internet indica que Aaron y Joey mantuvieron un romance durante las grabaciones de 'Tren Bala', película donde también participaron Brad Pitt, Bad Bunny y Sandra Bullock y Logan Lerman.





Las reacciones a esta supuesta infidelidad del intérprete de 32 años a su esposa de Sam Taylor-Wood, de 55, no se hicieron esperar en las redes sociales.

Pero caso contrario a los casos de Liam Hemsworth, Piqué y Jorge Salinas, quienes fueron criticados por engañar a sus parejas, los internautas y fans se encuentran apoyando la relación extramarital entre el intérprete de Quicksilver en 'Los Vengadores' y a la protagonista de 'El stand de los besos'.

Díganme que no es broma que Aaron Taylor Johnson engaño a la doña, no apoyo la infidelidad, pero no saben lo feliz que esto me pone. pic.twitter.com/uJ0nji7O3X