El actor de John Stewart aseguró estar tranquilo ante la incertidumbre sobre su continuidad en el universo DC tras la salida de James Gunn y Peter Safran

El actor británico Aaron Pierre se pronunció sobre la incertidumbre que rodea su continuidad en el universo cinematográfico de DC, luego de que James Gunn y Peter Safran dejaran sus puestos como directivos de DC Studios y se anunciara una nueva etapa para la compañía.

El intérprete, quien da vida a John Stewart, uno de los Green Lantern, en la serie "Lanterns", aseguró que mantiene la calma ante los cambios en la dirección del estudio y que está agradecido por la relación profesional que construyó con Gunn y Safran.

En una entrevista con IndieWire, Pierre fue cuestionado sobre la posibilidad de que su personaje pierda protagonismo o no continúe en futuros proyectos de DC. Su respuesta fue clara: "Estoy muy en paz".

Aaron Pierre desconoce qué pasará con John Stewart

El actor reconoció que apenas había tenido tiempo para asimilar la noticia sobre la salida de los dos responsables de DC Studios cuando fue entrevistado. Sin embargo, destacó el vínculo que mantiene con ambos cineastas y expresó su deseo de volver a colaborar con ellos.

"Lo que puedo decir es que mi relación con James y mi relación con Peter es hermosa, y he disfrutado cada momento de colaborar con ellos, trabajar con ellos y conocerlos", comentó.

Pierre también señaló que espera reencontrarse profesionalmente con Gunn y Safran en otros proyectos, independientemente de lo que suceda con el futuro de DC.

Al ser preguntado sobre si se sentía vulnerable ante la posibilidad de que la nueva dirección del estudio modificara los planes para John Stewart, el intérprete respondió que su trabajo en las producciones ya realizadas estaba concluido y que las decisiones posteriores no dependían de él.

"Hicimos la película y disfrutamos cada momento de hacerla; lo que suceda después de este punto no es mi decisión. Así que estoy muy en paz", afirmó.

El actor cerró su reflexión con una frase que resume su postura ante los cambios: "Lo que tenga que pasar, pasará".

La salida de Gunn y Safran abre una nueva etapa en DC Studios

La reestructuración de DC Studios contempla la salida de James Gunn y Peter Safran de sus cargos directivos a partir del 1 de diciembre. Ambos estuvieron al frente de la compañía durante cuatro años y participaron en la reorganización de su universo de películas y series.

En su lugar, Jeremy Latcham asumirá la presidencia y la dirección creativa del estudio. El productor cuenta con experiencia en proyectos de Marvel y ha trabajado anteriormente con Gunn en "Guardianes de la Galaxia".

Aunque dejarán la conducción de DC Studios, Gunn y Safran continuarán vinculados a algunos proyectos cinematográficos. Gunn dirige "Man of Tomorrow", la próxima película de Superman, cuyo estreno está previsto para el 9 de julio de 2027 y en la que Aaron Pierre tiene previsto aparecer como John Stewart.

"Lanterns" todavía no tiene confirmada una segunda temporada

Otro de los puntos que mantiene en incertidumbre el futuro del actor es la continuidad de "Lanterns", la serie de HBO en la que comparte créditos con Kyle Chandler, quien interpreta a Hal Jordan.

La producción todavía no cuenta con una renovación oficial para una segunda temporada. Aunque el equipo creativo había explorado posibilidades para continuar la historia, los cambios en la dirección del estudio podrían influir en la decisión final.

El medio Variety informó que una fuente cercana a DC Studios considera que la serie no regresaría para una segunda entrega. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial de cancelación por parte de HBO o DC Studios.

Por ahora, Aaron Pierre mantiene su participación prevista en "Man of Tomorrow", mientras el destino de John Stewart después de esa película y la posibilidad de una nueva temporada de "Lanterns" permanecen sin confirmación.