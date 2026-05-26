Aarón Mercury vive incómodo momento con una fan

El clip se volvió viral en cuestión de horas y abrió nuevamente el debate sobre la relación entre influencers y seguidores. Te mostramos lo que pasó.

Aarón Mercury se volvió tendencia en redes sociales luego de protagonizar un incómodo encuentro con una fan que terminó molestándose porque el influencer no recordó su nombre.

El momento ocurrió durante una convivencia pública donde varios seguidores se acercaron para tomarse fotografías y saludar al creador de contenido. Sin embargo, una fanática reaccionó con evidente enojo al notar que Aarón no pudo reconocerla inmediatamente.

En el video que rápidamente comenzó a circular en TikTok y X, puede verse cómo la joven le reclama al influencer por no recordar quién era, mientras Aarón Mercury intenta manejar la situación con calma y explicarle que convive diariamente con muchísimas personas.

Aunque el influencer intentó tomarse el momento con humor, la tensión se volvió evidente y las imágenes provocaron todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios defendieron a la fan, mientras otros aseguraron que es imposible que figuras públicas recuerden a cada persona que conocen durante eventos masivos.

Se les está olvidado que son FANS/SEGUIDORAS, NO somos sus amigas, no son sus amigas.

Esa relación parasocial que tienen con Aarón ya está grave en algunas. Señoras que les pasa? Que groseras y luego se quejan porque les decimos que son unas intensas! pic.twitter.com/gU66IsFLCW — 𝐑𝐨𝐧𝐢🫀 (@ronimsun) May 25, 2026

El clip se volvió viral en cuestión de horas y abrió nuevamente el debate sobre la relación entre influencers y seguidores, especialmente cuando se generan expectativas de cercanía a través del contenido digital.

Aarón Mercury es actualmente uno de los creadores de contenido más populares entre el público joven en México y Latinoamérica, acumulando millones de seguidores gracias a videos, transmisiones y colaboraciones con otros influencers.

Hasta el momento, el influencer no ha realizado declaraciones adicionales sobre el incidente, aunque el video continúa acumulando reproducciones y comentarios en distintas plataformas digitales.