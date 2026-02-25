A24 lanza el escalofriante tráiler de 'Backrooms'

El tráiler de Backrooms, adaptación de la serie viral de Kane Parsons, muestra pasillos infinitos y terror psicológico; se estrena el 29 de mayo de 2026

El mundo del cine de terror y ciencia ficción está en alerta tras el lanzamiento del nuevo tráiler de Backrooms, la esperada película de A24 dirigida por Kane Parsons.

La cinta, adaptación al cine del famoso creepypasta y serie viral de YouTube creada por el propio Parsons, también conocido como Kane Pixels, explora los inquietantes y aparentemente infinitos espacios liminales denominados “The Backrooms”.

El teaser oficial, estrenado el 24 de febrero de 2026, sumerge al espectador en atmósferas perturbadoras: habitaciones interminables, pasillos amarillos húmedos y esa constante sensación de “no deberías estar aquí”.

You are not supposed to be here. BACKROOMS, a Kane Parsons film starring Chiwetel Ejiofor and Renate Reinsve. In theaters 05.29.26 pic.twitter.com/dZk0XVzERx — A24 (@A24) February 24, 2026

El elenco incluye a Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell y Avan Jogia. La trama sigue a una psicóloga que debe enfrentarse a una dimensión aterradora y desconocida tras la desaparición de uno de sus pacientes.

Producida por James Wan a través de Atomic Monster y A24, la película marca el debut en largometraje de Parsons, quien comenzó el proyecto siendo adolescente y ahora, con solo 20 años, dirige para uno de los estudios más prestigiosos del cine independiente y de género.

El tráiler destaca por su enfoque en el horror psicológico, los espacios liminales y la ciencia ficción, incorporando elementos de found footage que recuerdan la serie original de YouTube.

Muchos fans consideran que captura perfectamente la ansiedad de los “no-clip” y los niveles infinitos característicos del universo de Backrooms.

¿Qué son los Backrooms?

Los Levels o niveles de The Backrooms constituyen la estructura principal de este universo liminal.

Aunque no existe una lista única oficial, al ser un proyecto colaborativo masivo, hay consenso sobre los niveles más icónicos:

Level 0 – “The Lobby”: Habitaciones infinitas con moqueta amarilla, paredes descoloridas y luces fluorescentes parpadeantes. Dificultad: Class 1.

Level 1 – “Habitable Zone”: Aparcamientos y pasillos industriales con entidades como Smilers o Hounds. Dificultad: Class 2.

Level 2 – “Pipe Dreams”: Túneles de mantenimiento, tuberías calientes y vapor. Dificultad: Class 3–4.

Level 3 – “Electrical Station”: Riesgo de electrocución y entidades agresivas. Dificultad: Class 3.

Level 4 – “Abandoned Office”: Oficinas vacías y deprimente atmósfera. Dificultad: Class 1–2.

Level 5 – “Terror Hotel”: Hotel vacío y lujoso con trampas psicológicas. Dificultad: Class 4.

Level 6 – “Lights Out”: Oscuridad total, muy aterrador. Dificultad: Class 5.

Level 37 – “The Poolrooms”: Piscinas infinitas, considerado un oasis. Dificultad: Class 1.

Level 52 – “School Halls”: Pasillos escolares abandonados, muy liminal. Dificultad: variable.

Level 94 – “Motion” / Level Fun: Fiesta infantil con trampas, mortal. Dificultad: Class 5.

Level 188 – “The Windows”: Aparece en la serie de Kane Pixels.

Otros niveles negativos y anómalos completan este universo, incluyendo Level ! y The End.

En la película, Parsons se centra principalmente en Level 0, Level 1 y Level 188, ofreciendo una experiencia más minimalista y aterradora que las wikis colaborativas, manteniendo la esencia liminal y psicológica de la serie original.

Del viral a la gran pantalla

Backrooms nace de la serie viral de Kane Parsons, que acumuló casi 100 millones de visualizaciones en YouTube.

La producción de A24 se inspiró en una fotografía viral que mostraba una habitación vacía y perturbadora, y la serie de metraje encontrado de Parsons capturó la atención de miles de usuarios.

Tras tres años de desarrollo y algunas demoras por huelgas de la WGA y SAG-AFTRA, la película finalmente comienza su promoción con este tráiler que ya se comparte masivamente.

“¡Simplemente sigue y sigue y sigue! Todas estas habitaciones…” comentan fans del teaser.

La historia cinematográfica sigue a una terapeuta que debe ingresar a lo desconocido tras la desaparición de su paciente en un espacio más allá de la realidad. Con guion de Will Soodik y colaboración de Roberto Patino, la producción está a cargo de Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen, James Wan, Michael Clear, Roberto Patino y Chris Ferguson.

El estreno de Backrooms está programado para el 29 de mayo de 2026, en cines de todo el país, y promete ser uno de los highlights del terror y la ciencia ficción de este año, con el talento de un director joven que ya ha marcado su nombre en el género.