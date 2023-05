¡A rockear! La regia Vero Valdez cantará en la Arena CDMX

La regiomontana Vero Valdez cantarán increíbles temas del rock en español junto a Enrique Guzmán en la Arena Ciudad de México

Por: Luz Camacho

Mayo 04, 2023, 17:34

La cantante regiomontana Vero Valdez cumplirá uno de sus grandes sueños al participar en el espectáculo 'Enrique Guzmán: con los fundadores del rock en español' que se llevará a cabo este domingo en la Arena CDMX.





El evento también contará con la participación de grandes figuras del rock como Los Hermanos Carrión, Los Locos del Ritmo, Los Hooligans, Los Rebeldes del rock, Los Rockin Devil's y La Baby Batiz, Roberto Jordan como invitado especial, y como maestro de ceremonias el carismático Benny Ibarra.





Valdez, quien ya ha tenido la oportunidad de alternar con los ídolos del rock en la Arena Monterrey, se siente agradecida de que el productor de ese evento, Enrique Gou, haya tenido la confianza en su proyecto musical para amenizar con su música y aportar su granito de arena a este espectáculo. Será la primera vez que la cantante se presente en la Arena CDMX, y está emocionada de compartir el escenario con los pioneros del rock and roll en español.



'Después de llevar la mitad de mi vida disfrutando de interpretar covers rocanroleros, ahora compartir este grandioso escenario con los pioneros del rock and roll en español, me hace sentir muy privilegiada. Ellos han dejado huella con su legado musical y yo, aún puedo aprender de sus talentos y de su manera de vivir la pasión por el espectáculo, esta vez muy de cerca, desde los camerinos hasta el escenario”, expresó la cantante.





Valdez señala que es un gran honor para ella cantar rock and roll en la capital de México, donde principalmente surgieron estos artistas y donde aún existe un gran público ansioso por disfrutar de este ritmo. 'Me gusta pensar que es una experiencia única, para así entregarlo todo ahí. Pero también me gusta sentir que es un paso hacia algo más y más sorprendente todavía, para no dejar de soñar', destaca la cantante.



El amor de Valdez hacia el género del rock and roll nació desde pequeña, creciendo cerca de la música y soñando con ser cantante. Ha disfrutado mucho haciendo homenaje a los ídolos del rock and roll, cantando sus éxitos a su estilo, con la esencia que transporta al público a revivir momentos de su juventud y que logra dar a conocer a las nuevas generaciones un estilo musical que no desea que sea olvidado.





Actualmente, Valdez se encuentra dedicada a la presentación de este domingo en la Arena CDMX. Pero, así como antes alternó con ellos en la Arena Monterrey en diferentes ocasiones y ahora sorprendentemente los sigue en la gira hasta la capital del país.

Vero Valdez, a quien puedes encontrar en Instagram como @verovaldezrock, invita a los lectores a este concierto que califica de histórico.



'Estoy segura de que será un evento histórico, me han dicho que van muchísimos boletos vendidos. Los invito a regalarse un domingo inolvidable este 7 de mayo en la Arena CDMX a las 5 pm. El entusiasmo por disfrutar de la música de la década de los 60’s es muy grande y a mÍ me va emocionar muchísimo ver ese recinto lleno de personas que solo desean, como yo, ¡QUÉ VIVA EL ROCK N ROLL!', finalizó Valdez.