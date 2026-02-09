A qué hora y dónde ver a Bad Bunny en el halftime del Super Bowl

El espectáculo más esperado del Super Bowl guarda sorpresas y momentos que podrían marcar historia. Descubre los detalles y cómo seguirlo en vivo

El halftime Bad Bunny horario México ya es tema obligado entre los fanáticos del Super Bowl LX. La pregunta que más resuena es cuándo inicia y cómo no perderse ni un segundo del espectáculo que promete ser uno de los más memorables de la historia. La expectativa crece por cada detalle que se filtra sobre la actuación del artista puertorriqueño.

¿A qué hora empieza el halftime de Bad Bunny en México?

El show comienza justo después del segundo cuarto del partido, generalmente entre las 19:30 y 20:00 horas. Se recomienda a los espectadores estar atentos a la transmisión desde el primer minuto, ya que cada segundo del halftime es una oportunidad para ver puestas en escena, coreografías y efectos especiales que harán vibrar a la audiencia.

¿Dónde ver el halftime de Bad Bunny en México?

En México, hay varias formas de disfrutar del espectáculo. Los fanáticos pueden sintonizar desde las 17:00 horas, Azteca 7 en señal abierta, visitar deportes.com para seguir la transmisión en línea o descargar la app Azteca Deportes.

Qué se sabe del show de Bad Bunny

Aunque ni la NFL ni el artista han confirmado la lista oficial de canciones, se espera que el halftime de Bad Bunny incluya sus mayores éxitos, como:

Voy a llevarte pa PR

Tití Me Preguntó

Debí Tirar Más Fotos

I Like It

Safaera

Callaíta

NUEVAYol

EoO

Mónaco

Baile Inolvidable

El Apagón





Su presencia en el Levi’s Stadium va más allá del entretenimiento. Representa a una generación que encontró en la música urbana un lenguaje de identidad, mientras la comunidad latina en EUA enfrenta debates políticos y tensiones sociales. Cada canción, cada coreografía y cada detalle del show refleja no solo su talento, sino también su impacto cultural.

Por qué el halftime de Bad Bunny es histórico

Este halftime marca un momento cultural único, rompiendo con la tradición de shows dominados por artistas anglosajones. Bad Bunny proyecta la música urbana y la identidad latina frente a millones de espectadores en todo el mundo, convirtiendo el espectáculo en algo más que un show deportivo: es un evento de visibilidad y orgullo cultural.