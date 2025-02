A$AP Rocky corre a abrazar a Rihanna tras ser declarado inocente

Un jurado popular de Los Ángeles (Estados Unidos) declaró este martes al rapero A$AP Rocky no culpable de dos delitos de agresión por supuestamente disparar a un antiguo colaborador cerca de la zona de Hollywood en 2021.

Según medios locales, el jurado alcanzó un veredicto que exculpaba al artista después de tres horas de deliberación al concluir el juicio, que ha durado unas tres semanas y que amenazaba con poner fin a su carrera.

"Gracias por salvar mi vida. Han tomado la decisión correcta", dijo el rapero tras conocer el veredicto, tras lo que acudió a abrazar a su pareja, la cantante Rihanna, que ha estado dándole apoyo en el tribunal junto a sus dos hijos pequeños, indica ABC News.

A$AP Rocky hugs Rihanna after his Not Guilty verdict.



pic.twitter.com/QG1BdEEHxX