7 famosos que salieron con los ex de su mejor amigo

A estas celebridades poco les importó "el código" de no salir con el ex de tu amigo o amiga

| 13/02/2021 | ionicons-v5-c 10:00 | Luz Camacho |

ESTADOS UNIDOS.- En las amistades existe una regla de oro que no está escrita pero es bien sabida por todos: no puedes salir con el ex de tu amigo. Aunque este "código" fue establecido para preservar el afecto de nuestra amistad que salir con una persona que tal vez pronto te dejará.

Pero en Hollywood no aplican las mismas reglas, debido a que es un círculo "pequeño" donde todos están conectados y las celebridades terminan saliendo con las mismas personas, por lo que es increíblemente alto el potencial de mejores amigos que comparten una ex o hasta dos.

A continuación hemos reunido 7 triángulos amorosos de celebridades:

TOM CRUISE, JAMIE FOXX y KATIE HOLMES

Jamie Foxx y Tome Cruise formaron una gran dupla en 2004, en la película Colateral, y se hicieron amigos. Incluso cuando Cruise comenzó su noviazgo con Holmes, los tres fueron vistos disfrutando de eventos deportivos. En 2012 TomKat dieron fin a su historia de amor que en un inicio parecía salida de un cuento de hadas. Pero en 2013, los medios de comunicación dieron a conocer que Holmes y Foxx eran pareja. Sin embargo, durante los siguientes tres años ninguno de los dos quiso confirmar la relación, llegando el actor incluso a negarla.

En su momento se dijo que Tom estaba molesto de que Katie estaba saliendo con una persona que consideró alguna vez un amigo cercano, y se sintió traicionado por los dos.

Tras seis años de relación la pareja terminó, al parecer, porque la actriz se cansó de los muchos años de encuentros de Jamie con otras mujeres.

OWEN WILSON, LANCE ARMSTRONG Y KATE HUDSON

Owen Wilson entró en una gran depresión cuando terminó con Kate Hudson, pero lo peor fue ver que su mejor amigo Lance Armstrong salir con su exesposa. Incluso a mediados de 2007 terminó en un hospital después de intentar quitarse la vida. Sin embargo, los allegados a Owen declararon que se debía a razones personales y que no tenía nada que ver con Kate. En febrero de 2008 volvieron a estar juntos pero en mayo de ese mismo año se separaron nuevamente. Luego en 2009 intentaron regresar pero después rompieron definitivamente.

KATE BECKINSALE, SARAH SILVERMAN Y MICHAEL SHEEN

Sarah Silverman era tan amiga de Kate Beckinsale, que terminó saliendo con Michael Sheen y manejaron el asunto con gracia y buen humor. Al final la comediante estadounidense anunció a través de redes sociales su separación del actor tras cuatro años de relación sentimental debido principalmente a la distancia, Silverman vive en Los Ángeles y Sheen en el Reino Unido, de donde es originario.

GWYNETH PALTROW, DREW BARRYMORE Y LUKE WILSON

Drew Barrymore y Gwyneth Paltrow tienen una amistad que se remonta al menos a los años 90, cuando la carrera de ambas estaba en su apogeo.

Durante dos años, Barrymore había salido con Luke Wilson y su ruptura fue tan amistosa que la actriz no tuvo problemas en contratarlo para participar en la película Los Ángeles de Charlie, la cual produjo. Poco después Wilson se relacionó con Paltrow, tras rodar The Royal Tenenbaums de 2001. Las actrices nunca dejaron ver si esta relación alguna vez les causó algún tipo de conflicto.

JENNIFER ANISTON, COURTENEY COX Y ADAM DURITZ

Jennifer Aniston y Adam Duritz, vocalista de la banda Counting Crows, salieron en 1995. La relación fue tan breve y fugaz que incluso el propio Adam aseguró que ni siquiera habían dormido juntos. En 1997, inició una relación más seria con Courtney Cox, tanto así que le compuso la canción Monkey a la protagonista de Friends, quien también apareció en el videoclip de su banda titulado: A Long December.

SELENA GOMEZ, TAYLOR SWIFT Y TAYLOR LAUTNER

Taylor Lautner y Selena Gomez se iniceron amigos en 2009. La pareja fue fotografiada abrazándose en las calles y teniendo citas antes de que terminaran. Más tarde ese año, Lautner y Taylor Swift se conocieron en el set de Valentines Day y solo salieron unos meses pero que fueron suficientes para que Swift le compusiera el sencillo de ruptura "Back to December". La amistad de Selena y Taylor, sin embargo, no se vio afectada.

TAYLOR SWIFT, GIGI HADID Y JOE JONAS

En el verano de 2008 Taylor Swift y Joe Jonas tuvieron una relación que terminó con una llamada telefónica de 27 segundos que realizó el cantante. De esa ruptura nació la canción "Forever and always", tema incluido en su disco "Fearless". Tiempo después Taylor y Gigi Hadid comenzaron a ser muy amigas. Antes de enamorarse perdidamente de Zayn Malik, en 2015, Hadid salió con Joe Jonas pero esto jamás fue un problema entre la amistas de las dos famosas. Las exitosas carreras de la modelo y el cantante hicieron imposible que la pareja continuaran con el noviazgo.