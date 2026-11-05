Zverev debuta con derrota pero sigue como el 'número 1' del mundo

La derrota ante Musetti representa la segunda ocasión en la temporada en que Zverev queda eliminado en su debut en un torneo

El tenista alemán Alexander Zverev tuvo un debut complicado como número uno del mundo al caer este miércoles frente al italiano Lorenzo Musetti por parciales de 7-6(5) y 6-2, en la segunda ronda del Masters 1,000 de París.

Zverev, quien estuvo lejos de su mejor nivel, se convirtió en el quinto tenista que pierde su primer partido después de alcanzar el liderato del ranking mundial. El último en hacerlo había sido el español Carlos Alcaraz.

El alemán había alcanzado los octavos de final en sus últimas ocho participaciones en el torneo parisino bajo techo. Sin embargo, esta vez no pudo superar su presentación inicial.

La derrota ante Musetti representa la segunda ocasión en la temporada en que Zverev queda eliminado en su debut en un torneo. La anterior ocurrió frente al neerlandés Tallon Griekspoor en Montreal.

Ambos resultados son las únicas ocasiones en las que el alemán no ha conseguido llegar a los octavos de final de un Masters 1,000 durante este año.

El encuentro también representó un resultado destacado para Musetti, quien ya había derrotado a un número uno del mundo: venció al serbio Novak Djokovic en Montecarlo en 2023.

Lorenzo Musetti avanza a octavos de final en París

El italiano, de 24 años, consiguió su cuarta clasificación a los octavos de final de un Masters 1.000 en 2026, después de alcanzar esa instancia en Madrid, Roma y Cincinnati.

Además, mantiene un buen registro en torneos bajo techo, con apenas una derrota en ocho partidos, incluido el reciente torneo de Lyon.

Musetti buscará ahora un lugar en los cuartos de final frente al francés Luca Van Assche, quien sorprendió al estadounidense Learner Tien, décimo quinto favorito, al derrotarlo por 7-6(4) y 6-4.