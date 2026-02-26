Zverev avanza firme en el Abierto de Acapulco y avanza a octavos

El primer sembrado del Abierto Mexicano de Tenis, avanzó a la segunda ronda tras imponerse al francés Corentin Moutet con parciales de 6-2 y 6-4

El primer sembrado del Abierto Mexicano de Tenis, Alexander Zverev, avanzó a la segunda ronda tras imponerse al francés Corentin Moutet con parciales de 6-2 y 6-4.

Sin exigirse al máximo, el alemán dejó en el camino al galo, a quien ha vencido en sus tres enfrentamientos. Al número cuatro del ranking mundial le tomó una hora y 30 minutos asegurar su boleto a los octavos de final.

“Me costó un poco de trabajo entrar en ritmo pero después mi juego fue de menos a más. No fue un partido sencillo y estoy feliz de estar en la siguiente fase”, declaró Zverev.

Mantiene etiqueta de favorito

En una jornada complicada para otros competidores, el mexicano Rodrigo Pacheco y el serbio Grigor Dimitrov quedaron eliminados, mientras Zverev mantuvo su condición de favorito.

El alemán busca su segundo título en Acapulco, después de coronarse en 2021.

El Abierto de Acapulco representa el segundo torneo de la temporada para “Sasha”, quien en enero alcanzó las semifinales del Abierto de Australia y ahora apunta a seguir avanzando en territorio mexicano.