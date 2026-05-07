Zlatan Ibrahimovic 'pierde apuesta' ante Tom Brady

La participación de Ibrahimovic en este tipo de contenidos coincide con su integración como analista en la cobertura del Mundial de 2026

El exdelantero sueco Zlatan Ibrahimović volvió a colocarse en tendencia tras protagonizar un video junto al exquarterback de la NFL, Tom Brady, en el que aparentemente pierde una apuesta que termina con el rapado parcial de su cabello.

Las imágenes fueron difundidas por el propio Ibrahimovic en redes sociales, donde aparece sentado mientras Brady le pasa una máquina de afeitar por la cabeza. La publicación fue acompañada por la frase “Una apuesta es una apuesta”, sin ofrecer mayores detalles sobre el origen o las condiciones del supuesto reto.

Un guion vinculado al Mundial de 2026

Lejos de tratarse de una apuesta tradicional, la escena forma parte de un contenido promocional producido en el contexto del Mundial de 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Dentro del material, se plantea un escenario ficticio en el que la selección de Estados Unidos logra consagrarse campeona del mundo tras vencer a Brasil en la final.

Bajo esa premisa, Ibrahimovic “pierde” la apuesta frente a Brady, quien funge como representante simbólico del país anfitrión.

El video fue diseñado con un tono humorístico y narrativo, aprovechando el perfil mediático de ambos personajes para generar conversación en redes sociales y reforzar la promoción del torneo.

Un encuentro que no fue casual

La colaboración entre ambas figuras tiene antecedentes recientes, semanas antes del lanzamiento del video, Ibrahimovic y Brady coincidieron en Milán, donde el exjugador del AC Milan recibió al exmariscal de campo en el estadio del club.

Durante ese encuentro, el sueco le obsequió una camiseta del equipo Milán con el número 12, en referencia al histórico dorsal de Brady, lo que evidenció una relación cercana entre ambos y abrió la puerta a futuras colaboraciones mediáticas.

Además, la participación de Ibrahimovic en este tipo de contenidos coincide con su integración como analista en la cobertura del Mundial de 2026, lo que refuerza la estrategia de posicionamiento rumbo al torneo.

El episodio, aunque presentado como una apuesta personal, forma parte de una narrativa publicitaria que combina entretenimiento y promoción, logrando captar la atención global a partir de dos figuras reconocidas en el deporte internacional.