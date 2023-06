Zlatan Ibrahimovic anuncia su retiro del futbol

El sueco Zlatan Ibrahimovic desveló este domingo, en la ceremonia de despedida del Milan que tuvo lugar en el Giuseppe Meazza, que se retira del fútbol.



San Siro's final tribute to 𝙕𝙡𝙖𝙩𝙖𝙣 𝙄𝙗𝙧𝙖𝙝𝙞𝙢𝙤𝙫𝙞𝙘́ 🌟 #SempreMilan pic.twitter.com/9XTYZ0QtNt

El sueco se retira del fútbol tras 988 partidos y 573 goles repartidos en todos los clubes que ha estado y su selección.

Forever one of us ❤️🖤@Ibra_official #SempreMilan pic.twitter.com/P990NX6pMk