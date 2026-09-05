Yareli Salazar clasifica al Mundial de Ciclismo en Ruta

El Comité Olímpico Mexicano confirmó a Yareli Salazar, atleta sinaloense, dentro de la delegación para competir en Montreal, Canadá.

El Comité Olímpico Mexicano confirmó la clasificación de la ciclista olímpica Yareli Salazar para integrar la delegación nacional que competirá en el Mundial de Ciclismo en Ruta UCI 2026, a celebrarse en Montreal, Canadá.

A través de sus canales oficiales de comunicación, el organismo rector del deporte olímpico en el país informó que la atleta sinaloense representará a México en la justa internacional programada para desarrollarse del 20 al 27 de septiembre del año en curso.

La confirmación de la especialista en pruebas de ruta refuerza la presencia de la representación nacional en el certamen mundialista organizado por la Unión Ciclista Internacional, donde se darán cita los mejores exponentes de la disciplina a nivel global.

Carrera deportiva de Yareli

La pedalista acumula una destacada trayectoria en certámenes internacionales, habiendo representado previamente a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y disputado el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI en Flandes, Bélgica, en 2021.

Además de sus participaciones en la modalidad de ruta, Salazar cuenta con experiencia en múltiples ediciones de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista organizadas por el máximo organismo rector.

A lo largo de su carrera deportiva, la atleta ha cosechado un sólido palmarés en el ciclo olímpico, destacando múltiples medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 2014 y Barranquilla 2018, así como preseas de plata y bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.