Yankees inician los playoffs con blanqueada a Red Sox

Los Yankees vencieron 9-0 a los Medias Rojas en el Juego 1 del Comodín, con 10 ponches de Cam Schlittler y seis carreras producidas por Ben Rice

Los Yankees de Nueva York comenzaron la postemporada con una actuación contundente al vencer 9-0 a los Medias Rojas de Boston en el Juego 1 de la Serie del Comodín de la Liga Americana, disputado en el Yankee Stadium.

Cam Schlittler ponchó a 10 bateadores en 6.1 entradas en blanco, mientras que Ben Rice conectó dos jonrones, incluido un grand slam, y produjo seis carreras para encabezar la ofensiva de Nueva York.

Schlittler domina a Boston desde el montículo

Schlittler, nacido en Walpole, Massachusetts, y aficionado de Boston durante su infancia, volvió a convertirse en uno de los protagonistas de la rivalidad.

El derecho permitió apenas dos sencillos y una base por bolas en 117 lanzamientos, la mayor cantidad de su carrera. El lanzador, probable ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, marcó el ritmo desde el primer lanzamiento, que alcanzó las 100.6 millas por hora.

Schlittler se apoyó principalmente en su recta de cuatro costuras y su curva para mantener sin carreras a Boston durante su salida.

Yankees construyen la ventaja ante los Medias Rojas

Los Yankees tomaron ventaja en el segundo inning con un sencillo productor de Austin Wells ante Payton Tolle, quien permitió cinco hits y una carrera en 4.2 entradas.

Rice amplió la diferencia al conectar un jonrón ante Erik Miller en el séptimo episodio y después agregó un sencillo productor.

Ben Rice completa una noche de seis carreras

Rice, quien lideró a los Yankees con 41 cuadrangulares durante la temporada regular, completó su noche con un grand slam en el octavo inning, enviado al bullpen del jardín derecho.

Con la victoria, Nueva York tomó ventaja de 1-0 en una serie al mejor de tres juegos.

RESULTADOS DEL JUEGO 1 DE LA SERIE DE COMODINES 2026 DE LA MLB