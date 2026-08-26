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Yankees dejan ir la victoria ante Astros y caen 9-7

Por: Emiliano Gutiérrez

25 Agosto 2026, 22:09

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La novena de Nueva York dejó escapar la ventaja y terminaron perdiendo ante Houston, quienes remontaron en las últimas entradas

Yankees dejan ir la victoria ante Astros y caen 9-7
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Nueva York llegó al octavo episodio con ventaja, pero la ofensiva de Houston reaccionó ante Brent Headrick para darle la vuelta al encuentro y sentenciar la derrota de los Yankees.

El dominicano Yainer Díaz inició la remontada con su segundo cuadrangular de la noche, un batazo solitario ante una recta de Headrick que empató el encuentro en la apertura del octavo episodio.

Después de un sencillo de Jeremy Peña, el cubano Yordan Álvarez apareció para conectar un triple hacia el jardín derecho-central y llevar a Peña hasta el plato, poniendo a los Astros por delante 7-6.

Álvarez terminó la noche de 5-3 y elevó a .323 su promedio de bateo, el mejor de las Grandes Ligas. Además, consiguió el séptimo triple de su carrera y el primero desde julio de 2024.

La ofensiva de Houston también contó con un cuadrangular de Jeremy Peña en la sexta entrada ante Fernando Cruz, con el que los Astros igualaron el marcador 5-5.

El mexicano Isaac Paredes también contribuyó al ataque con un sencillo productor ante Headrick, quien terminó cargando con la derrota.

Por Houston, Bryan Abreu se apuntó la victoria pese a permitir una carrera impulsada por Jazz Chisholm Jr. El relevista logró salir del problema al completar una doble matanza contra Austin Wells.

Finalmente, Josh Hader trabajó cuatro outs para conseguir su salvamento número 19 en igual número de oportunidades y asegurar el triunfo de Houston.

Con la reacción de los Astros, los Yankees dejaron escapar un partido que tenían controlado y terminaron cediendo ante la ofensiva de Houston en la recta final del encuentro.

Resultados de los juegos de este martes 25 de agosto de la MLB

EquipoPizarraRival
Boston Red Sox7-3Miami Marlins
Detroit Tigers4-1Tampa Bay Rays
Washington Nationals1-3Colorado Rockies
New York Yankees7-9Houston Astros
Toronto Blue Jays3-5Kansas City Royals
New York Mets3-2Milwaukee Brewers
Atlanta Braves4-3Los Angeles Dodgers
Chicago White Sox11-7Texas Rangers
St. Louis Cardinals1-13Baltimore Orioles
Los Angeles Angels6-8Cleveland Guardians
San Diego Padres0-1Pittsburgh Pirates
Athletics4-2Minnesota Twins
Seattle Mariners4-1Philadelphia Phillies
Arizona Diamondbacks5-4Chicago Cubs
San Francisco Giants3-1Cincinnati Reds

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