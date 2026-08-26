Yankees dejan ir la victoria ante Astros y caen 9-7

Después de un sencillo de Jeremy Peña, el cubano Yordan Álvarez apareció para conectar un triple hacia el jardín derecho-central y llevar a Peña hasta el plato, poniendo a los Astros por delante 7-6.

YORDAN PUTS US ON TOP pic.twitter.com/QxltRT02xq — Houston Astros (@astros) August 26, 2026

Álvarez terminó la noche de 5-3 y elevó a .323 su promedio de bateo, el mejor de las Grandes Ligas. Además, consiguió el séptimo triple de su carrera y el primero desde julio de 2024.

La ofensiva de Houston también contó con un cuadrangular de Jeremy Peña en la sexta entrada ante Fernando Cruz, con el que los Astros igualaron el marcador 5-5.

El mexicano Isaac Paredes también contribuyó al ataque con un sencillo productor ante Headrick, quien terminó cargando con la derrota.

ISAAC PAREDES 🇲🇽 vuelve a responder y produce su carrera 7️⃣2️⃣ de la Temporada.



🇲🇽⚾️🇲🇽 pic.twitter.com/PYIKBRmz1b — Joframaso Caja de Bateo (@joframaso) August 26, 2026 Por Houston, Bryan Abreu se apuntó la victoria pese a permitir una carrera impulsada por Jazz Chisholm Jr. El relevista logró salir del problema al completar una doble matanza contra Austin Wells. Finalmente, Josh Hader trabajó cuatro outs para conseguir su salvamento número 19 en igual número de oportunidades y asegurar el triunfo de Houston. Con la reacción de los Astros, los Yankees dejaron escapar un partido que tenían controlado y terminaron cediendo ante la ofensiva de Houston en la recta final del encuentro. Resultados de los juegos de este martes 25 de agosto de la MLB Equipo Pizarra Rival Boston Red Sox 7-3 Miami Marlins Detroit Tigers 4-1 Tampa Bay Rays Washington Nationals 1-3 Colorado Rockies New York Yankees 7-9 Houston Astros Toronto Blue Jays 3-5 Kansas City Royals New York Mets 3-2 Milwaukee Brewers Atlanta Braves 4-3 Los Angeles Dodgers Chicago White Sox 11-7 Texas Rangers St. Louis Cardinals 1-13 Baltimore Orioles Los Angeles Angels 6-8 Cleveland Guardians San Diego Padres 0-1 Pittsburgh Pirates Athletics 4-2 Minnesota Twins Seattle Mariners 4-1 Philadelphia Phillies Arizona Diamondbacks 5-4 Chicago Cubs San Francisco Giants 3-1 Cincinnati Reds