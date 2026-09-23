Yankees caen ante Rays y se alejan del liderato divisional

Nueva York perdió 6-1 ante Tampa Bay en el segundo juego de la doble cartelera y quedó a seis juegos del liderato del Este de la Liga Americana

Los Yankees de Nueva York cayeron este martes 6-1 ante los Rays de Tampa Bay en el segundo juego de una doble cartelera y quedaron a seis juegos del liderato del Este de la Liga Americana, cuando restan cinco encuentros de temporada regular.

Nueva York, con marca de 90-67, ocupa el segundo lugar de la división, mientras Tampa Bay mejoró a 96-61.

Los Yankees ahora deberán cerrar la temporada regular desde el segundo lugar, con cinco juegos todavía por disputar.

Ya en el diamante, el encuentro se mantuvo cerrado hasta la séptima entrada, cuando Taylor Walls abrió un ataque de tres carreras con un toque de bola para sencillo ante Max Fried.

Ryan Vilade impulsó otra carrera con un rodado de out, después de que un elevado de Díaz moviera a los corredores a segunda y tercera.

Rasmussen mantuvo a los Yankees sin hit hasta la séptima entrada y llegó a estar a nueve outs de unirse a Matt Garza como los únicos lanzadores de Tampa Bay con un juego sin hits.

Heliot Ramos rompió esa posibilidad con un doble ante el lanzamiento 97 de Rasmussen. El pitcher terminó con 11 ponches antes de salir del encuentro.

Kevin Kelly ingresó al relevo después de que Rasmussen retirara a dos bateadores y otorgara una base por bolas a Jazz Chisholm Jr. Kelly permitió el sencillo productor del novato George Lombard Jr. antes de retirar a Austin Wells.

Con cinco juegos restantes, los Yankees deberán cerrar la temporada regular desde el segundo lugar del Este de la Liga Americana, mientras Tampa Bay ya aseguró el campeonato divisional.

Rays aseguran el campeonato del Este

La derrota ante Tampa Bay coincidió con la celebración de los Rays, quienes aseguraron su quinto título del Este de la Liga Americana y la ventaja de local durante todos los playoffs de la Liga Americana.

Tampa Bay conquistó su primer campeonato divisional desde 2021, cuando ganó 100 partidos. También obtuvo los títulos del Este en 2020, temporada acortada por la pandemia, además de 2010 y 2008.

El cubano Yandy Díaz fue clave para los Rays al conectar un sencillo de dos carreras ante John Schreiber en la séptima entrada y otro de dos carreras en la novena. Con esos imparables llegó a 175 hits, la mayor cantidad en la Liga Americana.