Yankees cae ante Tampa Bay y está al borde del nocaut

Con una derrota más ante Tampa Bay, la sequía de títulos de la Serie Mundial del equipo más ganador de las Grandes Ligas se extendería a una 17ª temporada

Las palabras de Max Fried fueron tan incisivas como el quiebre de algunos de sus lanzamientos.

"Es fundamental tener un poco de orgullo y ser capaz de decir: "Eso no somos nosotros y lo vamos a demostrar", dijo el pitcher de los Yankees de Nueva York.

Los jugadores y el equipo de Nueva York regresaron a su casa cerca de las 5 de la mañana del martes tras una catastrófica caída en el Juego 2, en la que cometieron cuatro fallos. Por segundo año seguido, se encontraron con un déficit de 2-0 en la serie divisional de la Liga Americana, esta vez frente a los Rays de Tampa Bay. La serie al mejor de cinco se reanuda el miércoles por la noche en el Bronx, con los Yankees abriendo con Fried y los Rays con Nick Martínez.

Si el equipo más exitoso de las Grandes Ligas pierde otra vez contra Tampa Bay, la sequía en cuanto a títulos de la Serie Mundial se prolongará hasta su 17ª temporada, igualando así el récord desde que Babe Ruth condujo a Nueva York hacia su primer título en 1923. Desde 2020, Nueva York no ha vencido a un equipo que tenga una preclasificación más alta en una serie de playoffs.

"Este equipo ha hecho un excelente trabajo a lo largo del año recuperándose después de un juego complicado y de varios momentos difíciles en la temporada, y ha manejado todo muy bien. Por lo tanto, esa es mi expectativa en esta ocasión. "Es necesario", destacó Aaron Boone, el mánager que habló con los jugadores uno a uno en vez de ofrecer un discurso motivador.

El 22 de septiembre, Tampa Bay obtuvo el título del Este de la Liga Americana y podría festejar en el Yankee Stadium por segunda vez en dos semanas.

Los Rays se aproximan a una Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Medias Blancas de Chicago o Cleveland, con el objetivo de conseguir su primer título de la Serie Mundial. No han llegado tan lejos desde 2020, año en el que fueron derrotados por los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial.

Conforme a MLB, los equipos que se adelantan 2-0 en series de postemporada al mejor de cinco han salido vencedores en 83 de las 93 ocasiones. Los Yankees, en el año 2017, fueron los últimos que lograron una remontada tras ir perdiendo 0-2 contra Cleveland.

Los Yankees han establecido una nueva tradición de cometer errores en postemporada.

En el partido número 3, en el que Nueva York perdió por 5-2, el receptor Austin Wells, el tercera base Ryan McMahon, el segunda base Jazz Chisholm Jr. y el campocorto George Lombard Jr. cometieron fallos que resultaron en tres carreras sucias.

Asimismo, Lombard no fildeó el rodado de Chandler Simpson con dos outs y el jardinero derecho Spencer Jones dejó caer un lineazo del mexicano Jonathan Aranda, una pelota que tenía 65% de probabilidad de ser hit. Esto provocó un episodio en la quinta entrada donde se anotaron cuatro carreras.

Tres fallos en la primera entrada, incluyendo los errores de Chisholm y McMahon en tiros y una falta del receptor en contra de Wells, le proporcionaron a los Yankees su primer inning postemporada con tres errores.

Los Yankees, en el Juego 5 de la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles, tuvieron un descuido mental y cometieron dos fallos que resultaron en cinco carreras sucias, lo cual terminó con su temporada hace dos años.

La ofensiva que ha desaparecido de los Yankees

Los atletas de Nueva York ubicados del tercero al séptimo lugar en el orden de bateo acumularon 11 ponches y no lograron un solo hit en sus primeros dos partidos: Chisholm, Grisham, Lombard, Jones y Luis García Jr.

Se ha notado la falta de Aaron Judge.

Hasta el 31 de mayo, su último partido antes de que el tres veces MVP de la Liga Americana se lesionara y fuera puesto en la lista de incapacitados debido a una fractura en una costilla, Nueva York ocupaba el cuarto lugar en carreras, el decimotercer lugar en promedio de bateo y el segundo lugar en OPS.

Los Yankees ocuparon el lugar 29 en promedio de bateo, el 27 en OPS y el 24 en carreras desde el primero de junio hasta que terminó la temporada.