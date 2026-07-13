Yankees barren a Nacionales con otra remontada

Los Yankees de Nueva York remontaron nuevamente en la recta final del encuentro para derrotar 5-3 a los Nacionales de Washington

Los Yankees de Nueva York remontaron nuevamente en la recta final del encuentro para derrotar 5-3 a los Nacionales de Washington y completar la barrida en la serie de tres juegos.

La figura del partido fue Ben Rice, quien conectó un triple de dos carreras en la octava entrada para darle la ventaja definitiva a la novena neoyorquina y sellar su tercera victoria consecutiva viniendo de atrás.

Un batazo cambió el rumbo del partido

Con corredores en primera y segunda base, Rice castigó al relevista Andrew Alvarez con un batazo profundo al jardín central que el patrullero Dylan Crews no logró atrapar tras estrellarse contra la barda.

La conexión permitió anotar a los dos corredores en circulación y colocó la pizarra 4-3 a favor de los Yankees.

Ryan Yarbrough se apuntó la victoria para mejorar su marca a 2-0, mientras que Paul Blackburn retiró a los últimos seis bateadores de Washington para conseguir el primer salvamento de su carrera.

En la novena entrada, el panameño José Caballero amplió la diferencia con un elevado de sacrificio que impulsó una carrera más para Nueva York.

Cuatro triunfos consecutivos para los Yankees

Con este resultado, los Yankees llegaron a cuatro victorias seguidas, su mejor racha desde mediados de junio, cuando enlazaron cuatro triunfos entre el 13 y el 17 de ese mes.

Además, completaron una serie en la que remontaron un partido en la novena entrada y dos más en la octava, mostrando capacidad de reacción en los momentos decisivos.

La victoria también permitió a Nueva York igualar a los Medias Blancas con ocho triunfos obtenidos tras ir perdiendo al iniciar la octava entrada o más tarde, la mayor cifra registrada en la Liga Americana durante la temporada.

Aunque los Yankees presentan un récord de 6-34 cuando llegan en desventaja después de siete episodios, la mitad de esas remontadas se consiguieron precisamente durante esta serie frente a los Nacionales.