 Yanina no se imaginaba que jugaría softbol profesional

El softbol femenil ha iniciado de forma profesional en nuestro país, con las Sultanes que están teniendo su primer compromiso ante Veracruz, y previo al cotejo, una de las estelares del conjunto regio, Yanina Treviño, nos revela que nunca se imaginó que esto se diera tan pronto.

"Cuando yo supe que iba a haber la liga. la verdad me cayó con sorpresa, pude pensarlo porque se había dado lo de la liga de fútbol, entonces dije, un día va a pasar, pero no pensé que fuera a ser tan pronto, yo me imaginaba cinco años más, diez años más, y estoy muy empocionada por eso", comentó.

La lanzadora del juego inaugural, reconoció además que está muy orgullosa de pertenecer a la franquicia de las Fantasmas Grises, "Muy orgullosa, muy feliz, es un sentimiento que no lo puedo explicar, es muy bonito".

Pero ¿cómo inició en el mundo de la pelota blanda? "Mi mamá es entrenadora, de chiquita iba a todos los campos con ella, un día me platicó que iba a haber un torneo sub 12, cuando yo tenía 10 años, entonces ese fue mi primer torneo, y ahí empecé a jugar".

Las dirigidas por Nancy Prieto, buscarán ser las monarcas en el primer torneo de la Liga de la especialidad, lo cual sería algo histórico para ellas, y para la Sultana del Norte.

