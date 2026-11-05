Yair Rodríguez vs Steve García, en planes para UFC 335

Para Rodríguez, excampeón interino de peso pluma, el cruce sería la oportunidad de retomar su actividad frente a un rival que había ganado seis peleas

Una lesión dejó a Yair 'Pantera' Rodríguez fuera de la pelea estelar de Noche UFC en septiembre. Ahora, Steve García figura como posible rival para su regreso al octágono. El cruce de peso pluma está en planes, con la fecha y la cartelera todavía por confirmar.

El UFC 335 está programado para el 12 de diciembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, pero la promotora aún no ha anunciado a Rodríguez ni a García para ese evento. Si el mexicano compitiera ese día, se cumplirían 20 meses desde su última pelea, la victoria por decisión unánime sobre Patricio Pitbull Freire en UFC 314.

La lesión que aplazó el regreso del «Pantera»

Rodríguez tenía previsto encabezar Noche UFC el 12 de septiembre de 2026 frente al brasileño Jean Silva, en Glendale, Arizona. En agosto, el chihuahuense explicó que se había lesionado y que intentó continuar con su preparación antes de decidir que no estaba en condiciones de competir. El mexicano se retiró de la cartelera y José Delgado ocupó su lugar en la estelar.

Un año antes, la UFC había explorado un combate entre Rodríguez y Diego Lopes para Noche UFC en San Antonio. Lopes dijo que aceptó la propuesta y Rodríguez explicó que las molestias que arrastraba desde su pelea con Freire le impidieron hacerlo. El duelo quedó en negociaciones y Lopes terminó enfrentando a Silva, a quien venció por nocaut técnico en el segundo asalto.

García busca recuperarse tras su derrota ante Diego Lopes

García, de 34 años, tiene marca profesional de 19 victorias y seis derrotas, con 15 triunfos por nocaut. En junio, su racha de siete victorias consecutivas terminó ante Lopes en UFC Freedom 250. García lo mandó a la lona con una izquierda al inicio del segundo asalto, pero el brasileño se recuperó y lo noqueó a los 2:42 de ese mismo episodio.

Para Rodríguez, excampeón interino de peso pluma, el cruce sería la oportunidad de retomar su actividad frente a un rival que había ganado seis de sus siete peleas en esa división dentro de la UFC. Para García, sería su primera aparición desde la derrota ante Lopes, quien sí tiene un lugar confirmado en UFC 335 para disputar el cinturón BMF con Charles Oliveira.