Yair Rodríguez podría dejar peso pluma y subir a peso ligero

Entre sus triunfos más importantes destacan victorias sobre B.J. Penn, Chan Sung Jung, Jeremy Stephens, Brian Ortega, Josh Emmett y Patricio “Pitbull” Freire

Yair “El Pantera” Rodríguez podría estar frente a uno de los movimientos más importantes de su carrera en UFC, luego de que Belal Muhammad alimentara la posibilidad de que el mexicano deje la división pluma para competir en peso ligero.

El comentario del excampeón welter llamó la atención dentro del entorno de las artes marciales mixtas, ya que Rodríguez ha construido la etapa más destacada de su trayectoria en las 145 libras, categoría en la que llegó a convertirse en campeón interino.

Belal Muhammad alimenta rumores sobre cambio de división

La versión tomó fuerza después de que Belal Muhammad publicara un mensaje en redes sociales en el que señaló que Yair Rodríguez estaría “subiendo”, en referencia a un posible salto hacia la división de peso ligero.

Hasta el momento, ni UFC ni el propio peleador mexicano han confirmado oficialmente el cambio, por lo que la posibilidad se mantiene como un escenario en desarrollo.

Sin embargo, el mensaje generó expectativa porque Rodríguez ha pasado más de una década compitiendo en peso pluma y un movimiento a las 155 libras representaría una nueva etapa deportiva para uno de los peleadores mexicanos más reconocidos de la empresa.

Una carrera marcada por momentos históricos

Yair Rodríguez llegó a UFC en 2014 tras ganar la primera temporada de The Ultimate Fighter Latinoamérica, donde derrotó a Leonardo Morales en la final y comenzó su camino dentro de la compañía más importante de MMA.

Desde entonces, “El Pantera” se consolidó como uno de los peleadores más espectaculares de la división pluma gracias a su estilo impredecible, basado en patadas, velocidad, creatividad y recursos ofensivos poco comunes.

Entre sus triunfos más importantes destacan victorias sobre B.J. Penn, Chan Sung Jung, Jeremy Stephens, Brian Ortega, Josh Emmett y Patricio “Pitbull” Freire.

De campeón interino a posible nuevo reto en peso ligero

Uno de los puntos más altos de su carrera llegó en 2023, cuando Rodríguez conquistó el campeonato interino de peso pluma al someter a Josh Emmett en UFC 284.

Meses después disputó la unificación del título frente a Alexander Volkanovski, aunque cayó por nocaut técnico en el tercer asalto.

Actualmente, Yair cuenta con un récord profesional de 21 victorias, 6 derrotas y 1 combate sin resultado, mientras que dentro de UFC registra 11 triunfos, 4 derrotas y 1 no contest.

El reto de competir en una división más exigente

El posible ascenso a peso ligero implicaría enfrentar una categoría con rivales de mayor tamaño físico, más poder de golpeo y una fuerte presencia de especialistas en lucha y grappling.

Al mismo tiempo, competir en 155 libras podría permitirle a Rodríguez evitar el desgaste del corte de peso a pluma, una exigencia que suele volverse más compleja conforme avanza la carrera de los peleadores.

Si el cambio se confirma, Yair Rodríguez estaría dejando atrás la división donde escribió parte de la historia del MMA mexicano para intentar reinventarse en una de las categorías más profundas y competitivas de UFC.