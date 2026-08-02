Yair 'Pantera' Rodríguez y Jean Silva estelarizarían 'Noche UFC'

Pese a ser uno de los principales representantes mexicanos de UFC, esta sería la primera participación de Rodríguez en una cartelera de Noche UFC

Yair “Pantera” Rodríguez tendría definido su regreso al octágono para enfrentar al brasileño Jean Silva en la pelea estelar de Noche UFC, programada para el próximo 12 de septiembre en la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona.

El combate se disputaría en el peso pluma y reuniría a dos peleadores ubicados en la parte alta de la clasificación. Rodríguez ocupa el quinto puesto de la categoría, mientras Silva aparece inmediatamente después, en el sexto lugar.

Aunque distintas versiones señalan que existe un acuerdo para realizar el enfrentamiento, UFC todavía mantiene oficialmente sin protagonistas la pelea principal del evento. La fecha, la sede y varios combates de la cartelera sí fueron anunciados previamente.

Yair Rodríguez volvería tras 17 meses de ausencia

Para el peleador mexicano, el enfrentamiento marcaría su regreso después de aproximadamente un año y cinco meses sin competir. Su última aparición ocurrió en abril de 2025, cuando derrotó por decisión unánime a Patricio “Pitbull” Freire.

Aquel triunfo permitió al “Pantera” recuperarse de dos derrotas consecutivas ante Alexander Volkanovski y Brian Ortega. Desde entonces, el excampeón interino del peso pluma permaneció alejado de la competencia.

Rodríguez conquistó el cinturón interino en febrero de 2023 al someter a Josh Emmett, pero perdió la pelea de unificación frente a Volkanovski cinco meses después.

El originario de Parral, Chihuahua, también cuenta con victorias sobre Chan Sung Jung, Jeremy Stephens, Dan Hooker y Brian Ortega. Su estilo se caracteriza por el manejo de la distancia, las patadas al cuerpo y la cabeza, además de ataques giratorios y golpes desde ángulos poco convencionales.

Pese a ser uno de los principales representantes mexicanos de UFC, esta sería la primera participación de Rodríguez en una cartelera de Noche UFC, evento organizado alrededor de las celebraciones por la Independencia de México.

Jean Silva buscaba enfrentar al mexicano desde 2025

El posible enfrentamiento tiene un antecedente directo. Después de caer ante Diego Lopes en la pelea principal de Noche UFC 2025, Jean Silva señaló públicamente a Rodríguez como uno de los rivales que deseaba enfrentar.

El combate no se concretó en ese momento, pero el brasileño mantuvo su lugar entre los contendientes después de vencer por decisión unánime a Arnold Allen en UFC 324, celebrado en enero de 2026.

Silva posee una marca profesional de 17 triunfos y tres derrotas. Durante su recorrido por UFC ha superado a Westin Wilson, Charles Jourdain, Drew Dober, Melsik Baghdasaryan, Bryce Mitchell y Arnold Allen.

El integrante de Fighting Nerds destaca por su presión, potencia y capacidad para finalizar combates. Aunque la mayoría de sus victorias han llegado por golpes, también mostró recursos en el suelo al someter a Mitchell mediante un estrangulamiento durante UFC 314.

De concretarse la pelea, Silva encabezaría Noche UFC por segundo año consecutivo. En la edición anterior fue detenido por Diego Lopes mediante un codazo giratorio y golpes durante el segundo asalto, resultado que representó su primera derrota dentro de la empresa.