Yael Padilla está cerca de convertirse en refuerzo de Xolos

El extremo debutó con el primer equipo de Chivas en 2023 y rápidamente generó ilusión entre la afición, luego de marcar en sus primeros minutos como profesional

El futuro de Yael Padilla estaría cada vez más lejos de Chivas y más cerca de Xolos de Tijuana, luego de que el joven atacante rojiblanco fuera incluido en las negociaciones por el fichaje de Kevin Castañeda al Guadalajara.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial por parte de los clubes, las conversaciones entre ambas directivas se encuentran avanzadas y el nombre de Padilla aparece como una pieza clave para destrabar la operación de cara al Apertura 2026.

Yael Padilla entraría en la operación por Kevin Castañeda

La negociación contempla que Chivas pague una cantidad económica por Kevin Castañeda y, además, incluya a Yael Padilla como parte del acuerdo con el conjunto fronterizo.

El movimiento permitiría al Guadalajara cerrar la incorporación de un mediocampista ofensivo con experiencia en Liga MX, mientras que Xolos sumaría a un futbolista joven, mexicano y con proyección en ataque.

Padilla, de 20 años, fue uno de los nombres solicitados por Tijuana dentro de la negociación, por lo que su salida del Rebaño podría quedar definida en los próximos días si se concretan los últimos detalles contractuales.

La posible salida de Yael Padilla llama la atención porque se trata de uno de los jugadores formados en la cantera rojiblanca con mayor expectativa en los últimos años.

El extremo debutó con el primer equipo de Chivas en 2023 y rápidamente generó ilusión entre la afición, luego de marcar en sus primeros minutos como profesional.

Sin embargo, durante el último torneo no logró consolidarse como titular y tuvo participación limitada, situación que habría abierto la puerta para que la directiva lo utilizara como parte de una operación de mercado.

Xolos apostaría por juventud y proyección ofensiva

Para Tijuana, la llegada de Padilla representaría una apuesta por un futbolista con recorrido en Primera División, pero todavía con amplio margen de crecimiento.

El atacante puede desempeñarse por los costados y ofrece velocidad, desequilibrio y capacidad para encarar, características que podrían darle variantes al ataque fronterizo.

Además, al tratarse de un jugador mexicano, Xolos sumaría una opción importante sin ocupar plaza de extranjero, un factor relevante para la planeación del plantel rumbo al siguiente campeonato.

Por ahora, la operación se mantiene en etapa de cierre y está vinculada directamente al traspaso de Kevin Castañeda a Chivas.

Si no surge un cambio de última hora, Yael Padilla se convertirá en nuevo refuerzo de Xolos para el Apertura 2026, en un movimiento que marcaría el final de su etapa con el Guadalajara y el inicio de una nueva oportunidad para ganar minutos y protagonismo en la Liga MX.