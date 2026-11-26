La organización melenuda apuesta por la experiencia y liderazgo de una leyenda de las Grandes Ligas para encabezar su proyecto deportivo

Los Leones de Yucatán anunciaron la contratación del histórico ex receptor puertorriqueño Yadier Molina como su nuevo manager, una incorporación que representa uno de los movimientos más relevantes del beisbol mexicano de cara a la próxima campaña de la Liga Mexicana de Beisbol.

La novena yucateca hizo oficial la llegada del ex pelotero de los Cardenales de San Luis, considerado uno de los mejores receptores en la historia de las Grandes Ligas, con la misión de encabezar el nuevo proyecto deportivo de la organización y devolver al equipo a los primeros planos del circuito.

Conocido mundialmente como "Yadi", Yadier Molina construyó una carrera de 19 temporadas en las Mayores, todas con los Cardenales de San Luis, organización con la que conquistó dos títulos de Serie Mundial en 2006 y 2011. Además, participó en 10 Juegos de Estrellas, ganó nueve Guantes de Oro, cuatro Guantes de Platino y un Bate de Plata, consolidándose como una de las grandes figuras defensivas de su generación.

La directiva de los Leones de Yucatán no solamente apostó por su prestigio como jugador, sino también por el crecimiento que ha mostrado como estratega en los últimos años.

Recientemente, Molina llevó a los Navegantes del Magallanes al campeonato de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, logro que le permitió convertirse en el primer manager puertorriqueño en conquistar ese circuito.

Durante la temporada 2025-2026 de la liga venezolana, el dirigente tomó las riendas del equipo cuando se encontraba en el último lugar de la clasificación con marca de 8-15. Bajo su mando, la organización reaccionó para terminar la campaña regular con récord de 29-27, asegurar su clasificación y posteriormente coronarse campeona. Gracias a ese desempeño, recibió el Premio Alfonso "Chico" Carrasquel como Manager del Año.

La experiencia de Molina en el dugout también incluye su paso al frente de la Selección de Puerto Rico en los Clásicos Mundiales de Beisbol de 2023 y 2026, competencias en las que condujo al representativo boricua hasta los cuartos de final.

Con esta contratación, los Leones de Yucatán buscan reforzar su estructura deportiva con una figura de reconocimiento internacional que aporte liderazgo, disciplina y experiencia ganadora a una organización que aspira a volver a pelear por el campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol.