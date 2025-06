 ¡Ya se siente! Copa del Mundo 2026 está a solo un año de iniciar

Es oficial, la Copa del Mundo está a tan solo un año de llenar de color toda América del Norte, en lo que será el torneo más grande de todos los tiempos y no solo por el número de equipos, sino por lo que representará para el mundo del balompié.

Vamos por partes, este certamen será el primer que se jugará con el nuevo formato de 48 equipos, algo que la FIFA buscó implementar por años, pero que verá la luz este 2026.

Otro hecho particular es que por primera vez un Mundial será organizado por tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Anteriormente, solo hubo un torneo organizado por más de un país, siendo este el de Corea y Japón 2002.

🇲🇽🗓️ On this day, the 1970 #FIFAWorldCup AND the 1986 #FIFAWorldCup began in Mexico!



2026... 🔜👀 pic.twitter.com/D8Jsd1M7xZ