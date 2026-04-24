¡Ya no más! Nicolás Larcamón es destituido como DT de Cruz Azul

La directiva encabezada por Víctor Velázquez optó por cortar el proceso a solo una jornada del final de la fase regular

La etapa de Nicolás Larcamón al frente de Cruz Azul llegó a su fin antes de que terminara el torneo , luego de que la directiva decidiera dar por terminado su ciclo tras una prolongada racha sin victorias que terminó por desgastar el proyecto deportivo.

El técnico argentino fue notificado de su salida tras el empate ante Querétaro, resultado que extendió a nueve partidos consecutivos sin ganar la mala racha del equipo, encendiendo las alarmas a pocos días del cierre del torneo.

Una decisión marcada por la crisis de resultados

La directiva encabezada por Víctor Velázquez optó por cortar el proceso a solo una jornada del final de la fase regular, en una medida que busca sacudir al plantel de cara a la liguilla, donde el club aún aspira a competir por el título.

El último triunfo de La Máquina se registró el 10 de marzo ante Rayados en los octavos de final de la Concachampions, y desde entonces el equipo entró en una dinámica negativa que incluyó la eliminación en la Concacaf Champions Cup frente a LAFC, resultado que marcó un punto de quiebre en el semestre.

A pesar de mantenerse en cuarto lugar general con 30 puntos, el funcionamiento del equipo generó dudas, lo que llevó a la directiva a tomar la decisión antes del duelo ante Necaxa, correspondiente a la Jornada 17.

Un balance irregular en su paso por Cruz Azul

La gestión de Larcamón en el conjunto celeste fue breve, con menos de un año al frente tras tomar el cargo en sustitución de Vicente Sánchez. Durante ese periodo, dirigió poco más de 40 partidos, con un balance cercano a las dos decenas de triunfos, además de empates y derrotas, aunque sin lograr consolidar un equipo protagonista.

Si bien en algunos momentos el equipo llegó a competir por los primeros puestos, la falta de regularidad y los resultados en instancias clave terminaron por pesar más que los números globales, especialmente considerando la exigencia histórica del club.

Interinato y búsqueda de reacción inmediata

Ante la salida del entrenador, Cruz Azul apostará por una solución interna para encarar la fase final del torneo. Nombres como Joel Huiqui y Marco Calvillo tomarían el mando de manera interina, con el objetivo de reactivar al equipo en la recta decisiva.

La directiva considera que, pese al momento complicado, la plantilla cuenta con la calidad suficiente para competir en la liguilla, por lo que el cambio busca generar un impacto inmediato en el rendimiento.

La trayectoria de Larcamón como técnico

El estratega argentino inició su carrera como entrenador en Deportivo Anzoátegui (2016-2017), antes de continuar su desarrollo en el futbol chileno con Deportes Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido entre 2017 y 2020.

Su salto a la Liga MX se dio con Puebla (2021-2022), donde logró posicionar al equipo como protagonista. Posteriormente, dirigió a León (2022-2023), etapa en la que conquistó la Concacaf Champions Cup 2023, uno de los logros más importantes de su carrera.

Más tarde tuvo un paso por Cruzeiro en Brasil (2024) y regresó a México con Necaxa (2024-2025), lo que le permitió llegar a Cruz Azul, donde finalmente su proceso terminó de forma anticipada.

Con este movimiento, La Máquina cierra un nuevo ciclo en busca de recuperar protagonismo inmediato, mientras que Larcamón suma una experiencia más a una carrera que, aunque ascendente, continúa marcada por procesos de corta duración.