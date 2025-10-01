¡Ya lo conoció! Sergio Ramos se va de paseo al río Ramos

El jugador de Rayados, Sergio Ramos, compartió en redes sociales su visita al río Ramos, en el municipio de Allende, Nuevo León

Sergio Ramos decidió aventurarse y conocer algo más de la cultura de los nuevoleoneses en lo que es un lugar típico de paseo durante los fines de semana. El capitán de Rayados se dejó ver paseando por las aguas de este cauce en donde además practicó el grounding, demostrando que es todo un apasionado de la naturaleza. Sergio estuvo acompañado de su hermano René, quien es una figura clave en la gestión deportiva y en la que respecta a la imagen pública del central. Este visita desató diferentes comentarios de sus seguidores en las redes, al asociar su presencia en este paraje con memes que ya eran populares desde la llegada del jugador al Club Monterrey.