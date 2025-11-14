¡Ya le andaba! Tigres Femenil empata con Cruz Azul en Semi de Ida

Las felinas tiraron de su experiencia en Semifinales para salir adelante, pero las cementeras metieron ímpetu sobre el final del encuentro y rescataron el 1-1

Aunque parte como el claro favorito en la serie, Tigres Femenil se topó con pared en su visita a Cruz Azul, pues el cuadro cementero mostró una cara bastante competitiva y empataron 1-1 en el primer partido de las Semifinales de la Liga MX.

La primera sorpresa fue que el encuentro no se celebró en las instalaciones de La Noria, sede oficial de las celestes, pues como reconocimiento por llegar por primera vez a esta instancia, se habilitó el Estadio Olímpico Universitario para este histórico duelo.

Ya en el trámite del encuentro, las felinas comenzaron bastante mejor, buscando llevar mano del encuentro, pues son el equipo más experimentado en estas instancias.

Por su parte, las capitalinas cedieron un poco la iniciativa y se dedicaron a aguantar a las auriazules, quienes batallaron para generar opciones de peligro. Fue hasta el 45' que luego de un gran desborde de María Sánchez con asistencia para Barbara Olivieri, fue que se rompió la igualada.

Para el segundo tiempo las cosas fueron diferentes, porque Cruz Azul se decidió a ir a buscar el encuentro, lo que provocó que hubiera varios huecos en defensa, sin embargo, Alejandría Godínez supo salvar a las suyas varias veces.

La "Máquina" tuvo oportunidad de empatar gracias a un penal, aunque se erró el cobro. No obstante, las dirigidas por Diego Testaz no se bajonearon y lograron igualar los cartones al minuto 75, gracias a un gol de Ana García, quien aprovechó un gran centro de Deneisha Blackwood.

Así, la serie se irá igualada a San Nicolás de los Garza, donde a Tigres Femenil le basta el empate para avanzar a una nueva Final; mientras que Cruz Azul debe ganar por cualquier marcador para seguir haciendo historia.

El encuentro será este domingo 16 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio universitario.