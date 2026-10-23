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¡Ya huele a Liguilla! Así se jugará la jornada 14 de la Liga MX

Por: Carlos Nava

23 Octubre 2026, 05:00

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Uno de los duelos que más reflectores acapara es el Monterrey vs. Chivas, un choque imperdible entre dos instituciones obligadas a ser protagonistas

¡Ya huele a Liguilla! Así se jugará la jornada 14 de la Liga MX

La Jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX trae de vuelta la emoción del campeonato con una cartelera atractiva que pondrá a prueba a los clubes tanto en la pelea por los primeros puestos de la tabla general como en la intensa disputa por mantenerse dentro de la zona de clasificación.

La actividad de esta nueva fecha se pondrá en marcha con encuentros vibrantes a lo largo del fin de semana, destacando enfrentamientos de alto voltaje que prometen definir el rumbo de los equipos rumbo a la recta final de la fase regular.

Uno de los duelos que más reflectores acapara es el Monterrey vs. Chivas, un choque imperdible entre dos instituciones obligadas a ser protagonistas.

Asimismo, el León vs. Toluca medirá las aspiraciones de unos clubes que buscan afianzarse en la parte alta frente a un cuadro esmeralda aguerrido en su casa, mientras que el Pumas vs. Tigres cerrará varios de los frentes más esperados del sábado.

Calendario de partidos de la jornada 14

23 de octubre

  • Necaxa vs. FC Juárez — 19:00 horas

  • Atlante vs. Atlético de San Luis — 21:00 horas

24 de octubre

  • León vs. Toluca — 17:00 horas

  • Monterrey vs. Chivas — 19:00 horas

  • Pumas vs. Tigres — 21:00 horas

25 de octubre

  • Atlas vs. Puebla — 17:00 horas

  • América vs. Pachuca — 19:00 horas

  • Querétaro vs. Cruz Azul — 19:00 horas

  • Tijuana vs. Santos Laguna — 21:00 horas

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