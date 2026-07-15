¡Ya hay refuerzo! Tigres confirmó fichaje de Alan Franco

El central argentino llega a préstamo desde el Sao Paulo de Brasil, donde fue una de las figuras de la defensa del conjunto "Soberano"

A unos días de que comience el Apertura 2026, Tigres anunció su primer fichaje para este torneo: el central argentino Alan Franco, quien llega procedente del Sao Paulo de Brasil.

¿Quién es Alan Franco?

Alan Javier Franco nació el 11 de octubre de 1996 en Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Mide 1.83 metros y se formó en las inferiores de Independiente, donde rápidamente se convirtió en un referente.

Tal como le pasó a varios jugadores argentinos en los últimos años, un club de la MLS se hizo con sus derechos federativos cuando todavía era joven, buscando hacer un buen negocio desarrollándolo antes de venderlo a Europa.

El Atlanta United pagó poco más de $2 millones de euros por su pase, pero sus actuaciones no fueron tan buenas como vistiendo la camiseta del "Rey de Copas". Jugó apenas 59 partidos en Estados Unidos antes de pasar a Sao Paulo, que pagó apenas $300,000 dólares por su fichaje,

En Brasil nuevamente mostró buen nivel, siendo un titular inamovible del "Soberano", donde levantó una Copa y una Supercopa de Brasil.

🛡️ Liderazgo que se suma a nuestra zaga. 🐯💛 ¡Bienvenido a tu nueva casa, Alan Franco! 💪🏼 Que El Volcán sea testigo de una historia llena de entrega y pasión. pic.twitter.com/YHlZOoDkoK — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) July 15, 2026

Franco llegó a préstamo con Tigres y se espera que tome un rol importante en la defensa felina.

Así juega Alan Franco

Aunque no es un central alto como los que se suelen tener en el fútbol moderno, tiene mucha fortaleza física para pelear con los delanteros rivales; además, tiene buen resorte para jugar por aire.

Quizá su punto más destacable sea su salida de balón, pues tiene una buena técnica individual para salir jugando y acomodar trazos largos con ventaja para sus compañeros.

Por poner un ejemplo dentro del fútbol mexicano, tiene un estilo similar al de Gonzalo Piovi, de Cruz Azul, quien tampoco es muy alto, pero suple con su capacidad física y buen toque.

Sin embargo, es justo esta calidad técnica la que a veces puede jugarle en contra, pues sabiendo su capacidad, tiende a caer en riesgos un tanto innecesarios, que si salen mal se pagan muy caros.